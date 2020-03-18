В России появится знак, предупреждающий водителей о камерах-«треногах»

Министерство внутренних дел предлагает дополнить Правила дорожного движения указателем, оповещающим об автоматической фиксации нарушений. Напомним, что сейчас в российских ПДД имеется единственный знак на эту тему — 8.23 — всем известноая табличка с черным изображением фотоаппарата на белом фоне. Его обычно устанавливают в непосредственной близости от местоположения стационарной камеры автоматической фиксации.

В дополнение к нему предлагается ввести в обиход еще один дорожный знак с аналогичным названием — 6.22 «Фотовидеофиксация». Как сказано в проекте соответствующего постановления Правительства России, он «обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения».

Новый знак будут располагать вне населенных пунктов на расстоянии 150—300 метров от точки, где теоретически может находиться «камера-тренога». Либо вместе с табличками, обозначающими границу населенного пункта — знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.2. Внешний вид нового дорожного указателя в проекте поправок в ПДД не определен.