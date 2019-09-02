«Газель NN»: первое знакомство с «Газелью» нового поколения

Обновление «Газели» прочили давно, и вот оно — свершилось! Правда, Горьковский автозавод пошел еще дальше, выкатив машину в свежей генерации.

Пусть кузов и напоминает собой дореформенную версию, но с точки зрения дизайна автомобиль изменился довольно серьезно. О чем, в частности, говорят с претензией на модность диодная оптика и раздутые бамперы.

А интерьер так вообще стал не по-газовски космическим — не в последнюю очередь благодаря удобному четырехспицевому мультифункциональному рулю, огромному тачпаду в центральной консоли и эргономичным креслам.

Под стать свежей концепции модель получила и новое название — «Газель NN».