«Газель NN»: первое знакомство с «Газелью» нового поколения

Обновление «Газели» прочили давно, и вот оно — свершилось! Правда, Горьковский автозавод пошел еще дальше, выкатив машину в свежей генерации.
Пусть кузов и напоминает собой дореформенную версию, но с точки зрения дизайна автомобиль изменился довольно серьезно. О чем, в частности, говорят с претензией на модность диодная оптика и раздутые бамперы.
А интерьер так вообще стал не по-газовски космическим — не в последнюю очередь благодаря удобному четырехспицевому мультифункциональному рулю, огромному тачпаду в центральной консоли и эргономичным креслам.
Под стать свежей концепции модель получила и новое название — «Газель NN».
А еще горьковчане выкатили 22-местный автобус, умеющий приседать во время высадки-погрузки пассажиров. Да, маршрутки новой генерации обзавелись пневмоподвеской, чьи функции помимо прочего принципиально отразятся на комфорте и плавности хода «Газелей».
Кроме того, авто достался 3-литровый газово-бензиновый мотор EvoTech, выдающий 120 сил мощности и 252 Нм крутящего момента.
Что ж, ждем на дорогах страны. А вот таких уникальных моделей ГАЗ — бьемся об заклад — вы не видели никогда. И не факт, что когда-нибудь увидите! Впрочем, судите сами — в помощь наш эксклюзивный фоторепортаж.