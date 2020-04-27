Как выживают отечественные автозаводы в условиях эпидемиологического и экономического кризиса

Многолетний лидер в сегменте LCV — «Группа 'ГАЗ» — просел в марте по продажам на 6%. Однако уже в апреле руководители холдинга сообщили, что во второй месяц весны реализуют в лучшем случае только треть от того объема, что продали за аналогичный период года прошлого. Что, впрочем, неудивительно если учесть, что в России с ее жестким режимом самоизоляции в начале месяца работало лишь 9% дилерских центров, а в конце — только 19%. Да и то — исключительно в провинции, ведь и Москва, и Санкт-Петербург напрочь выключились из экономической деятельности.
Тем не менее, 13 апреля, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», конвейеры в Нижнем Новгороде были запущены при жестком соблюдении всех эпидемиологических норм. Однако практически самоустранившееся от решения проблем системообразующих предприяти государство не нашло ничего лучшего, как в первый же день возобновления работ оштрафовать Горьковский автомобильный завод на 250 000 рублей: у проходной образовались очереди.
При этом особо возмущался промашкой завода (потратившего, между прочим, на борьбу с эпидемией коронавируса свыше 1 млрд. рублей) нижегородский губернатор г-н Никитин, не готовый реально помогать временно оставшемуся без работы электорату, но похваставший имеющимися у него полномочиями «штрафовать и даже приостанавливать деятельность организации вне зависимости от ее масштаба». Между тем, напомним, «Группе ГАЗ» сегодня— это 20 000 собственных работников и почти 500 000(!) сотрудников на предприятиях-смежниках. Так кому и чем в итоге угрожал глава региона?
Впрочем, хоть как-то удержаться на плаву ГАЗу все же помогли федеральные власти, выдав через Минпромторг заказ на выпуск около 500 автомобилей скорой медицинской помощи с ИВЛ. При этом чиновники утверждают (и это было подтверждено на упоминавшемся выше совещании у Президента РФ) что и ГАЗ, и другие отечественные автопроизводители коммерческого транспорта могут рассчитывать на закупку государством их продукции опережающими темпами. Речь идет и о тех же «скорых», и о других машинах.
Однако если учесть, что первый заказ обеспечил ГАЗу, как утверждают его представители, работу всего на 1,5 дня, то и остальные госзаказы вряд ли помогут серьезно поправить положение дел. Иначе говоря, спасение утопающих — дело рук самих утопающих? Увы, но работать на склад ни ГАЗ, ни любой другой крупный производитель позволить себе не может, а заказов от потребителей на ближайшие два месяца у нижегородцев практически нет. Да и откуда им взяться, если не только малый и средний, но и крупный бизнес основательно подъел свои «заначки на черный день»?
В этой ситуации «Группа 'ГАЗ» предложила правительству заняться глобальным обновлением крупных государственных и муниципальных автопарков, как это было отчасти сделано в столь же кризисные 2008—2009 годы. Но вот пойдут ли на это власти — большой вопрос…
В госпрограмму Минпромторга попал и Ford Sollers. В соответствии с госконтрактом, компания обязана поставить в 67 регионов России 653 автомобиля скорой медицинской помощи, которые выпустят на заводе в Елабуге. Первая партия машин поступит в медицинские учреждения уже в апреле. Остальные — в мае и июне.
Все автомобили построены на базе переднеприводного Ford Transit с длинной колесной базой. Такой Transit оснащают дизельным мотором объемом 2.2 л и мощностью 125 л. с., агрегатированным с 6-ступенчатой МКП. В список оснащения каждой «скорой» входят аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки лежачих больных и другое оборудование.
Кроме выполнения «минпромторговского» заказа, ейчас на заводе идет производство и отгрузка автомобилей Ford Transit по заказу крупных партнеров, в том числе и специальных версий машины. Автомобили, собираемые под корпоративных клиентов, предназначены для доставки продуктов и товаров первой необходимости, перевозки пассажиров. Тем не менее, предприятию все равно нужны государственный заказы, которые возместят потери от выпавшего коммерческого спроса. Иначе производство вновь встанет.
Напомним, что Ford Sollers, как и ГАЗ, возобновил работу 13 апреля, выполнив все предписания Роспотребнадзора и с 13 апреля возобновило работу. На заводе приняты серьезные меры безопасности для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ульяновский автозавод, как и все российское машиностроение, страдает от коронавирусных проблем. С конца марта УАЗ уходил на объявленные президентом «каникулы», полностью свернув на неделю производство. Однако 13 апреля, как и большинство других отечественных автозавод, предприятие возобновило работу. При этом на производственных территориях УАЗ одновременно задействовано гораздо меньшее количество работников, чем в обычное время.
– В соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области в работе задействовано не более 25% общей численности персонала, инженерно-технический состав и офисные сотрудники продолжают работать удаленно, — отчитывалась по этому поводу пресс-служба «Соллерс».
УАЗ, как все участники этого рынка, показывает снижение объемов продаж. В марте, согласно данным АЕВ, было реализовано 2742 машины бренда. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Можно не сомневаться, что апрельская статистика покажет обвальное падение: скажется и почти полумесячный вынужденный простой, и фактическое закрытие множества дилерских центров, да и многим потенциальным покупателям стало сейчас не до новых машин.
Те не менее, предприятие функционирует — преимущественно за счет выполнения ранее заключенных госконтрактов. Так, производственный план выпуска на апрель составляет 1800 машин. В частности, 300 из них до начала мая должна принять Росгвардия. Кроме того, УАЗу досталась часть экстренного правительственного заказа на выпуск машин скорой помощи. Из 1300 авто этого класса, «раскиданных» по отечественным предприятиям, выпускающим такого рода технику, на долю Ульяновского пришлось только 132 авто. Однако они вряд ли смогут глобально «сделать погоду» в смысле поддержания предприятия на плаву.
Спасает УАЗ то, что, что кроме спецзаказа для медиков, он является традиционным поставщиком полноприводной техники для Минобороны, МЧС, полиции и прочих госструктур. Государственные контракты, скорее всего, позволят предприятию без катастрофических проблем пережить самый сложный период наступившего коронавирусно-экономического кризиса.
В этой связи примечательно, что президент Путин 24-го апреля заявил: «Сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Если нужны какие-то дополнительные решения на этот счет, сформулировать эти предложения. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно». Таким образом, в 2020-м Ульяновский автозавод, скорее всего, будет неплохо обеспечен заказами и госфинансированием, несмотря на то, что отечественный авторынок, по некоторым оценкам, рухнет, как минимум, на 50%.