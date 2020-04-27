Как выживают отечественные автозаводы в условиях эпидемиологического и экономического кризиса

Многолетний лидер в сегменте LCV — «Группа 'ГАЗ» — просел в марте по продажам на 6%. Однако уже в апреле руководители холдинга сообщили, что во второй месяц весны реализуют в лучшем случае только треть от того объема, что продали за аналогичный период года прошлого. Что, впрочем, неудивительно если учесть, что в России с ее жестким режимом самоизоляции в начале месяца работало лишь 9% дилерских центров, а в конце — только 19%. Да и то — исключительно в провинции, ведь и Москва, и Санкт-Петербург напрочь выключились из экономической деятельности.

Тем не менее, 13 апреля, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», конвейеры в Нижнем Новгороде были запущены при жестком соблюдении всех эпидемиологических норм. Однако практически самоустранившееся от решения проблем системообразующих предприяти государство не нашло ничего лучшего, как в первый же день возобновления работ оштрафовать Горьковский автомобильный завод на 250 000 рублей: у проходной образовались очереди.

При этом особо возмущался промашкой завода (потратившего, между прочим, на борьбу с эпидемией коронавируса свыше 1 млрд. рублей) нижегородский губернатор г-н Никитин, не готовый реально помогать временно оставшемуся без работы электорату, но похваставший имеющимися у него полномочиями «штрафовать и даже приостанавливать деятельность организации вне зависимости от ее масштаба». Между тем, напомним, «Группе ГАЗ» сегодня— это 20 000 собственных работников и почти 500 000(!) сотрудников на предприятиях-смежниках. Так кому и чем в итоге угрожал глава региона?