Volkswagen в России наладит сборку трех новых моделей

Марка Volkswagen планирует запустить сборку трех новых моделей на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года организовано контрактное производство автомобилей немецкого концерна.

Такие договоренности были достигнуты между автостроителем и Минпромторгом РФ в рамках СПИК (Специального инвестиционного контракта). Срок соглашения — до 31 декабря 2028 года. Кроме того, в документе прописана сумма инвестиций Volkswagen AG в производство — более 61,5 млрд. рублей.

Первым, судя по всему, на конвейер встанет компактный кроссовер. Раньше портал «АвтоВзгляд» сообщал, что нашим соотечественникам модель предложат под названием Tharu, как и на китайском рынке, а для потребителей Южной Америки авто именуют Tarek. Ожидалось, что новинку начнут собирать уже в 2020 году, хотя пандемия коронавируса могла подвинуть эти сроки.

Volkswagen Tharu/Tarek будет базироваться на платформе MQB, как и многие модели концерна, включая и чешский паркетник Skoda Karoq. К слову сказать, новинка, чье место в продуктовой линейке — на ступень ниже Tiguan, по сути и будет перелицованным «Кароком».

Подробностей о двух других моделях пока крайне мало. Известно только, что это будут представители сегмента SUV, один — полноразмерный, другой — компактный.