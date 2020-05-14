Цены на электрокар Jaguar в России достигли уровня 2018 года

C 4 мая на территории Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, отменяются таможенные пошлины на электромобили. Такое решение позволило российскому офису Jaguar снизить цены на электрический кроссовер I-Pace.

Оснащение S теперь стоит от 5 946 000 рублей, SE — от 6 411 000 рублей, а HSE начинается от 6 910 000 рублей. Для сравнения, летом 2018 года, когда модель дебютировала в России, базовый прайс начинался от 5 825 000 рублей.

Надеемся, что обнуление пошлин ускорит появление на нашем рынке и других моделей с электрическими силовыми установками. Скажем, таких как кроссоверы Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC. Обе машины уже прошли сертификацию в нашей стране.