Внедорожник Toyota Hilux обновился и получил более мощный мотор

Рамный внедорожник с грузовой платформой Toyota Hilux восьмого поколения пережил уже второй по счету рестайлинг. Автомобиль обзавелся новой — более массивной — решеткой радиатора, модернизированной оптикой и перелицованными бамперами. Кроме того, в цветовую палитру окраски кузова добавились еще три оттенка — красный, синий и бронзовый металлик, а также появились 18-дюймовые колесные диски свежего дизайна.

Салон рестайлингового Hilux щеголяет восьмидюймовым экраном новой мультимедийной системы с навигацией, продвинутой акустической системой и девятью динамиками. Стоит отметить, что в списке оснащения новинки имеется полный набор парктроников. За доплату можно заказать кунг и установить дуги безопасности.