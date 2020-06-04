Внедорожник Toyota Hilux обновился и получил более мощный мотор

Рамный внедорожник с грузовой платформой Toyota Hilux восьмого поколения пережил уже второй по счету рестайлинг. Автомобиль обзавелся новой — более массивной — решеткой радиатора, модернизированной оптикой и перелицованными бамперами. Кроме того, в цветовую палитру окраски кузова добавились еще три оттенка — красный, синий и бронзовый металлик, а также появились 18-дюймовые колесные диски свежего дизайна.
Салон рестайлингового Hilux щеголяет восьмидюймовым экраном новой мультимедийной системы с навигацией, продвинутой акустической системой и девятью динамиками. Стоит отметить, что в списке оснащения новинки имеется полный набор парктроников. За доплату можно заказать кунг и установить дуги безопасности.
В моторной линейке Toyota Hilux — пополнение. Двигатель на тяжелом топливе объемом 2,8 л «разогрели» до 204 «лошадей». В пару к нему определили шестиступенчатую «механику» либо АКП с аналогичным числом скоростей. Привод, конечно, полный. Еще инженеры перенастроили подвеску, доработав конструкцию рессоры.
До старта продаж ждать осталось совсем недолго. В страны Восточной Европы посвежевший пикап приедет уже в июле 2020 года, а западноевропейские потребители увидят новинку в шоу-румах в октябре. Дождутся автомобиль и российские поклонники модели.
Напомним, сегодня в наших краях представлен Hilux, вооруженный парой дизелей — на выбор: 2,4-литровым мощностью 150 л. с., агрегатированным с шестискоростной МКП, и 177-сильным объемом 2,8. Последний трудится вместе с «автоматом». Прайс начинается от 2 382 000 рублей.