5 самых дешевых пикапов на российском рынке

Похоже, этих «проходимцев» не сломают ни отсутствие популярности, ни коронавирусы с кризисами. Одни из России уходят, другие — приходят, но вне зависимости от межпланетных катаклизмов игроки в классе найдутся всегда.
УАЗ «Пикап»
Пожалуй, творение ульяновских мастеров — самый бюджетный вариант. Всего за 839 900 рублей можно стать счастливым или не очень обладателем большого внедорожника с открытым кузовом. Правда, не стоит за эти деньги рассчитывать на нечто большее, кроме неприхотливости в обслуживании и завидного «оффроуд» потенциала.
Подушки безопасности появятся только при доплате в 200 000 рублей. К ним добавится и кондиционер. А за «соточку» сверху в машине заиграет музыка из шести динамиков, нарисуется картинка с камеры заднего вида и проложит путь навигатор. Добавив 50 000 вновь пикирующих российских рублей, можно обзавестись автоматической трансмиссией. Да, подобное чудо техники отныне доступно и на «уазиках». Движок — от ZMZ Pro, выдающий 149 сил мощности.
JAC T6
Этот относительно новый представитель сегмента пикапов приехал к нам из Китая. В арсенале модели пара моторов — на выбор: 2-литровый дизель с наддувом и аналогичного объема бензиновый «атмосферник». Коробка — безальтернативная шестискоростная «механика». Зато прямо в «базе» за 1 399 000 рублей уже имеются подушки безопасности, система кондиционирования и «музыка».
На 100 000 дороже обойдутся плюшки вроде камеры заднего вида, парктроников, дачтиков давления в шинах и бесключевого доступа в салон. Сам салон, кстати, обернут кожей. Топовый вариант за 1 549 000 «деревянных» дополнен букетом систем безопасности, а также Bluetooth-модулем и прочими USB.
MITSUBISHI L200
Вот он — трудяга родом из Японии, которого так любят наши покупатели. Еще бы, ведь этот грузовичок славится бесконечными ресурсом и вкусными опциями комфорта. Правда, за удовольствие надо платить — самый дешевый L200 попросит за себя 2 069 000 рублей. В эту сумму оценивается автомобиль с дизельным движком о 150 «лошадках», погоняемых механической «шестиступкой».
Минимальный набор полезностей присутствует по умолчанию. Хотите больше — раскошеливайтесь! Так, за автоматическую коробку передач с шестью скоростями, круиз-контроль, мультимедиа и подогревы всего и вся придется доплатить без малого 450 000 рублей. А за более мощный, 180-сильный мотор — еще 200 000. Сюда добавятся двухзонная климатическая установка и хорошее настроение.
ISUZU D-MAX
Еще один гость из Страны восходящего солнца, предлагающий себя нашему брату минимум за 2 145 000 в теряющей ценность российской валюте. За эти деньги покупатели получат «бездорожник» с увесистым пакетом безопасности и 3-литровым турбодизелем мощностью в 177 лошадиных сил. Коробка передач — шестиступенчатая «механика».
Автоматическая трансмиссия потребует доплаты в 400 000 рублей. Но ко всему прочему, тут будет мультимедийный центр со всеми благами цивилизации, включая Bluetooth и USB. А еще найдутся круиз-контроль и камера заднего вида. Разумеется, при выборе «барской» версии вместо кондиционера обитателям салона положена климатическая система. Бонусом станут «кожа-рожа» и прочие прелести жизни.
TOYOTA HILUX
А это самый небюджетный пикап в нашем обзоре. Но зато надежности ему не занимать. Отдав 2 382 000 рублей, поклонник модели обретет не только честную рабочую лошадь, но и врагов, так и не сумевших на нее накопить. В движение «японец» приводится 2,4-литровым дизелем, сопряженным с шестискоростной «механикой». Комфорт седокам обеспечивают подогревы-кондиционеры, а защиту — целых семь подушек безопасности.
Хотите две педали и пободрее мотор — готовьте 300 000 сверху. Наградой станут шестидиапазонный «автомат» и 2,8-литровый движок на тяжелом топливе. А в качестве приятных дополнений — круиз-контроль, мультимедиа, камера заднего вида и беспроводной модуль. Но если и этого покажется мало, то можно порадовать себя и своего «коня» кожей, климатом и диодной оптикой. Цена вопроса — еще 200 000 рублей.