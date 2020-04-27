5 самых дешевых пикапов на российском рынке

УАЗ «Пикап»

Пожалуй, творение ульяновских мастеров — самый бюджетный вариант. Всего за 839 900 рублей можно стать счастливым или не очень обладателем большого внедорожника с открытым кузовом. Правда, не стоит за эти деньги рассчитывать на нечто большее, кроме неприхотливости в обслуживании и завидного «оффроуд» потенциала.

Подушки безопасности появятся только при доплате в 200 000 рублей. К ним добавится и кондиционер. А за «соточку» сверху в машине заиграет музыка из шести динамиков, нарисуется картинка с камеры заднего вида и проложит путь навигатор. Добавив 50 000 вновь пикирующих российских рублей, можно обзавестись автоматической трансмиссией. Да, подобное чудо техники отныне доступно и на «уазиках». Движок — от ZMZ Pro, выдающий 149 сил мощности.