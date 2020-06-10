Седаны и кроссоверы: как за 10 лет поменялись автомобильные вкусы россиян

В 2010 году, согласно данным агентства «Автостат», объем проданных «четырехдверок» составил 40% от общего рынка легковушек. То есть тогда седаны были самыми популярными. На «сараи» пришлось 32% продаж. Здесь стоит отметить, что в их число записали кроссоверы и внедорожники, по типу кузова тоже относящиеся к универсалам.

Каждая четвертая реализованная машина (25%) была хетчбэком. Совсем небольшой популярностью пользовались лифтбэки, завершившие тот год с показателем в 2%. На авто в прочих типах кузова — купе, кабриолеты и пикапы — в общей сложности пришелся лишь 1% реализаций.

Сегодня картина сильно изменилась. Популярность универсалов, включая «вездеходы» и паркетники, выросла: их доля рынка поднялась до 54%. Седаны ушли на второе место (28%), а процент хетчей и вовсе скатился до 11 пунктов. При этом спрос на лифтбэки поднялся до 6%, а «двухдверки» и пикапы, как и прежде, нужны не более 1% потребителей.

Отметим, что вместе со спросом начал расти и выбор лифтбэков. Так, в конце мая 2020 года в России стартовали продажи бюджетного Volkswagen Polo нового поколения. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто переродилось в кузове лифтбэк.