В России начали продавать лифтбэк Volkswagen Polo нового поколения

Самая бюджетная модель немецкого бренда на российском рынке — Volkswagen Polo — сменила поколение и перестала быть седаном. Авто переродилось в практичном кузове лифтбэк и получило новую внешность, при этом сохранив прежнюю моторную линейку.
Новый «Поло» несколько вырос в габаритах. В длину автомобиль растянулся на 79 мм (до 4469 мм), в ширину — на 7 мм (до 1706 мм), и также в высоту — на 4 мм (до 1471 мм). За счет этого задним пассажирам стало просторнее, а в багажнике прибавилось 70 л полезного объема (530 л).
Если говорить о внешности, то Volkswagen Polo изменился довольно существенно. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, модель получила перелицованную радиаторную решетку, новые бамперы и оптику, а также стала первой в России моделью VW с новым логотипом, презентованным еще осенью 2020 года на автосалоне во Франкфурте.
Автомобиль предложен в четырех комплектациях — Origin, Respect, Status и Exclusive. В базе новинка оснащена 15-дюймовыми штампованными дисками, светодиодной головной и задней оптикой, а еще мультимедийным комплексом с 6,5-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и возможностью подключения смартфона с помощью Apple CarPlay и AndroidAuto.
Такой Polo комплектуется 90-сильным бензиновым мотором, работающим в парке с пятискоростной «механикой» и оценивается в 792 900 рублей. Как и раньше, в распоряжении авто есть еще движок мощностью 110 л. с., агрегатированный с той же МКП или с шестиступенчатым «автоматом», а также мотор, выдающий 125 «лошадей». Он сочетается только семидиапазонным «роботом».
В максимальной комплектации новый лифтбэк щеголяет цифровой приборной панелью, рулем с подогревом, тачскрином «мультимедийки» диагональю 8 дюймов, центральным подлокотником, а также хромированными деталями экстерьера и интерьера.
Отметим, что автомобиль предыдущего поколения еще не покинул российский рынок: его прайс стартует от 798 900 рублей (в версии Trendline). Так что новинка обойдется еще и дешевле предшественника, правда, не на много: с разницей в 6000 «целковых».