В России начали продавать лифтбэк Volkswagen Polo нового поколения

Самая бюджетная модель немецкого бренда на российском рынке — Volkswagen Polo — сменила поколение и перестала быть седаном. Авто переродилось в практичном кузове лифтбэк и получило новую внешность, при этом сохранив прежнюю моторную линейку.

Новый «Поло» несколько вырос в габаритах. В длину автомобиль растянулся на 79 мм (до 4469 мм), в ширину — на 7 мм (до 1706 мм), и также в высоту — на 4 мм (до 1471 мм). За счет этого задним пассажирам стало просторнее, а в багажнике прибавилось 70 л полезного объема (530 л).

Если говорить о внешности, то Volkswagen Polo изменился довольно существенно. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, модель получила перелицованную радиаторную решетку, новые бамперы и оптику, а также стала первой в России моделью VW с новым логотипом, презентованным еще осенью 2020 года на автосалоне во Франкфурте.