Немцы запустили в России продажи Volkswagen Arteon

Модель в топовой версии комплектуется светодиодной головной оптикой, умеющей менять угол подсветки при повороте, адаптивным дальним светом, 19-дюймовыми колесными дисками, передними креслами с электрорегулировкой, а также трехзонным климат-контролем, панорамным люком на крыше и мультимедийным комплексом с управлением голосом и жестами.

Между тем, Volkswagen Arteon готовится к обновлению: премьера намечена на 24 июня 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ребята из Вольфсбурга поделились первыми эскизами новинки и рассказали, что модель выйдет в двух типах кузова — лифтбэк и shooting brake.

Можно предположить, что дореформенный «Артеон» появился на российском рынке именно сейчас ради того, чтобы понять, насколько модель интересна нашим соотечественникам, и нужно ли приводизить сюда ее обновленную версию.