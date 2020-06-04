Немцы запустили в России продажи Volkswagen Arteon

Фото: Volkswagen
Летом 2019 года немцы анонсировали появление в российской продуктовой линейке лифтбэка Volkswagen Arteon в 2020-м. И не обманули: дилеры уже начали принимать заказы на авто. В комплектациях и прайсах новинки разобрался портал «АвтоВзгляд».

Volkswagen Arteon дебютировал весной 2017 года на Женевском автосалоне. И теперь наконец-то докатился до российского рынка. Нашим соотечественникам предложен лифтбэк в двух фиксированных комплектациях — R-Line и R-Line Premium. Авто в первом варианте оценивается в 2 639 000 рублей, а во втором — в 2 999 000.

«Сердце» Arteon — безвариантный бензиновый двухлитровый мотор мощностью 190 л. с. Ему аккомпанирует семискоростная коробка передач DSG, передающая тягу только на переднюю ось.

Модель в топовой версии комплектуется светодиодной головной оптикой, умеющей менять угол подсветки при повороте, адаптивным дальним светом, 19-дюймовыми колесными дисками, передними креслами с электрорегулировкой, а также трехзонным климат-контролем, панорамным люком на крыше и мультимедийным комплексом с управлением голосом и жестами.

Между тем, Volkswagen Arteon готовится к обновлению: премьера намечена на 24 июня 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ребята из Вольфсбурга поделились первыми эскизами новинки и рассказали, что модель выйдет в двух типах кузова — лифтбэк и shooting brake.

Можно предположить, что дореформенный «Артеон» появился на российском рынке именно сейчас ради того, чтобы понять, насколько модель интересна нашим соотечественникам, и нужно ли приводизить сюда ее обновленную версию.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, мультимедиа, лифтбэк
4 июня 2020
160