Немцы запустили в России продажи Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon дебютировал весной 2017 года на Женевском автосалоне. И теперь наконец-то докатился до российского рынка. Нашим соотечественникам предложен лифтбэк в двух фиксированных комплектациях — R-Line и R-Line Premium. Авто в первом варианте оценивается в 2 639 000 рублей, а во втором — в 2 999 000.
«Сердце» Arteon — безвариантный бензиновый двухлитровый мотор мощностью 190 л. с. Ему аккомпанирует семискоростная коробка передач DSG, передающая тягу только на переднюю ось.
Модель в топовой версии комплектуется светодиодной головной оптикой, умеющей менять угол подсветки при повороте, адаптивным дальним светом, 19-дюймовыми колесными дисками, передними креслами с электрорегулировкой, а также трехзонным климат-контролем, панорамным люком на крыше и мультимедийным комплексом с управлением голосом и жестами.
Между тем, Volkswagen Arteon готовится к обновлению: премьера намечена на 24 июня 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ребята из Вольфсбурга поделились первыми эскизами новинки и рассказали, что модель выйдет в двух типах кузова — лифтбэк и shooting brake.
Можно предположить, что дореформенный «Артеон» появился на российском рынке именно сейчас ради того, чтобы понять, насколько модель интересна нашим соотечественникам, и нужно ли приводизить сюда ее обновленную версию.