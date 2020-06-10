Renault Duster нового поколения неожиданно приехал в Россию

Судя по всему, специалисты Renault завершают проверку работы агрегатов и электронных систем новенького Duster, выкатив кроссовер на дороги общего пользования. Автомобиль, окутанный слоем камуфляжа, но уже с российскими регистрационными знаками корреспондент портала «АвтоВзгляд» запечатлел на Волгоградском проспекте в Москве.
Свежую генерацию Renault Duster отличают новые бамперы, иного дизайна диодная оптика и решетка радиатора. Внутри практически полностью поменялась панель приборов и центральная консоль. Французы явно потрудились над эргономикой, равняясь на лучшие мировые образцы. А еще салон козыряет новеньким рулем, дефлекторами вентиляции и модернизированным мультимедийно-развлекательным комплексом.
По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в рамках адаптации для России кроссовер получит целую россыпь доработок. В частности, увеличенный клиренс, перенастроенные подвески, включая иные амортизаторы и пружины, а также пакет теплых опций. А еще не исключено, что «Дастеру» достанется турбомотор от Renault Arkana. Но когда новинка появится у дилеров, пока неизвестно. В российском офисе Renault от ответа уклонились.
— У каждой модели есть свой жизненный цикл, Duster пользуется большим успехом и хорошо продается. Однажды мы, несомненно, его обновим, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Renault.
Что ж, ничего не остается, как дожидаться официальных заявлений о запуске модели в продажу. Будем надеяться, что скоро это все же произойдет.