Renault Duster нового поколения неожиданно приехал в Россию

Фото: АвтоВзгляд
Корреспондент портала «АвтоВзгляд» сфотографировал новый Renault Duster во время прохождения финальных ходовых испытаний на дорогах общего пользования в Москве. Похоже, свежая генерация популярного кроссовера готова к запуску в продажу. Спросим об этом в российском представительстве марки.

Судя по всему, специалисты Renault завершают проверку работы агрегатов и электронных систем новенького Duster, выкатив кроссовер на дороги общего пользования. Автомобиль, окутанный слоем камуфляжа, но уже с российскими регистрационными знаками корреспондент портала «АвтоВзгляд» запечатлел на Волгоградском проспекте в Москве.

Свежую генерацию Renault Duster отличают новые бамперы, иного дизайна диодная оптика и решетка радиатора. Внутри практически полностью поменялась панель приборов и центральная консоль. Французы явно потрудились над эргономикой, равняясь на лучшие мировые образцы. А еще салон козыряет новеньким рулем, дефлекторами вентиляции и модернизированным мультимедийно-развлекательным комплексом.

Фото: АвтоВзгляд

​По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в рамках адаптации для России кроссовер получит целую россыпь доработок. В частности, увеличенный клиренс, перенастроенные подвески, включая иные амортизаторы и пружины, а также пакет теплых опций. А еще не исключено, что «Дастеру» достанется турбомотор от Renault Arkana. Но когда новинка появится у дилеров, пока неизвестно. В российском офисе Renault от ответа уклонились.

— У каждой модели есть свой жизненный цикл, Duster пользуется большим успехом и хорошо продается. Однажды мы, несомненно, его обновим, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Renault.

Что ж, ничего не остается, как дожидаться официальных заявлений о запуске модели в продажу. Будем надеяться, что скоро это все же произойдет.

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10 июня 2020
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