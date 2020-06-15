Чем опасна вода из-под крана, залитая в бачок омывателя

Мы уже не первый раз возвращаемся к проблеме грамотного использования автомобильных технических жидкостей, в том числе используемых в стеклоомывающем оборудовании машины. В настоящее время эта тема приобретает все большую актуальность, особенно в преддверии грядущих массовых выездов на загородные пикники, а также в дальние автопутешествия. А для любого длительного вояжа как никогда важно быть уверенным, что все узлы, в том числе и стеклоомыватель, будут работать исправно и гарантированно не подведут в экстремальных условиях.

Между тем, начиная с первых дней весны многие автолюбители вообще отказываются от применения специальных летних жидкостей и начинают заливать в бачок омывателя обыкновенную воду из-под крана. Не понимая, что совершают серьезную ошибку, которая нередко приводит к дефектам стеклооомывающей системы.

Как правило, в первую очередь от воды, особенно если она жесткая, страдает электрический насос, установленный в бачке омывателя. Суть проблемы в том, что его крыльчатка рассчитана на работу со специально подготовленными стеклоомывающими жидкостями, содержащими компоненты, выполняющими роль смазки.