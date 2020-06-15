Чем опасна вода из-под крана, залитая в бачок омывателя

Мы уже не первый раз возвращаемся к проблеме грамотного использования автомобильных технических жидкостей, в том числе используемых в стеклоомывающем оборудовании машины. В настоящее время эта тема приобретает все большую актуальность, особенно в преддверии грядущих массовых выездов на загородные пикники, а также в дальние автопутешествия. А для любого длительного вояжа как никогда важно быть уверенным, что все узлы, в том числе и стеклоомыватель, будут работать исправно и гарантированно не подведут в экстремальных условиях.
Между тем, начиная с первых дней весны многие автолюбители вообще отказываются от применения специальных летних жидкостей и начинают заливать в бачок омывателя обыкновенную воду из-под крана. Не понимая, что совершают серьезную ошибку, которая нередко приводит к дефектам стеклооомывающей системы.
Как правило, в первую очередь от воды, особенно если она жесткая, страдает электрический насос, установленный в бачке омывателя. Суть проблемы в том, что его крыльчатка рассчитана на работу со специально подготовленными стеклоомывающими жидкостями, содержащими компоненты, выполняющими роль смазки.
Очевидно, что в обычной воде таких компонентов не существует по умолчанию. Поэтому, если вы регулярно ее используете летом, не стоит удивляться тому, что в один прекрасный момент насос бачка омывателя либо заклинит, либо попросту перегорит. Но и в том, и в другом случае последствия будут одинаковы — жидкость на стекло подаваться уже не будет. Здесь, кстати, важно отметить еще один негативный момент, связанный с химическим составом воды, определяющим в том числе и такое ее свойство, как жесткость.
В частности, при повышенной жесткости и при наличии определенных элементов такая вода постепенно оставляет на стенках бачка и трубках минеральный осадок по типу накипи, который за достаточно короткий срок может закупорить форсунки омывателя. Как свидетельствует сервисная практика, после этого очистить распыляющие жиклеры простым механическим способом, то есть тонкой проволочкой, удается далеко не всегда. Чаще всего устранение подобного дефекта приходится выполнять банальной заменой всего комплекта форсунок.
Применение в автомобильном омывателе одной лишь воды имеет еще один существенный недостаток. Обычная вода сама по себе плохо чистит ветровое стекло от маслянистых и кислотных загрязнений потому, что для качественного удаления грязи, особенности той, что содержит технические жир или масло, жидкость должна содержать поверхностно-активные моющие вещества (ПАВ). А в водопроводе, понятное дело, их быть попросту не может. Как быть, что делать?
И если вы намерены и дальше заливать в бачок воду, применять ее следует в сочетании с летними концентрированными моющими составами, специально разработанными для очистки автомобильных стекол. Но еще грамотнее будет использовать в своей машине специальную стеклоомывайку, соответствующую конкретному сезону. Тем более, что сейчас на рынке можно без труда подобрать готовые к применению летние стеклоомывающие составы самого различного цвета, запаха и фасовки.
Продукты этой категории представлены как импортными, так и отечественными препаратами, причем последние составляют достойную конкуренцию «иностранцам». Наглядный пример — новый «летний» стеклоомыватель российского бренда Ruseff, недавно поступивший в продажу. При создании этого стеклоочистителя использовались инновационные отечественные разработки, а также высококачественные компоненты, безопасные для человека, окружающей среды и кузова автомобиля. Так, в состав новинки входят ПАВы, которые не позволяют ей быстро стекать со стекол и повышаюют эффективность их чистки.
Стеклоомыватель также содержит небольшое количество изопропилового спирта, за счет которого он прекрасно растворяет масла и смолы и приобретает ярко выраженную моющую активность. Достаточно сказать, что, буквально через пару секунд после распыления жидкости и взмаха щеток, стекла становятся чистыми. Средство без труда удаляет различные виды загрязнений, в том числе засохшие остатки разбившихся насекомых, растительный клей и птичий помет. Хорошим дополнением к сказанному выше будет ароматная отдушка, оставляющая после себя ощущение яблочной свежести.