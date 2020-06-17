Баварцы представили в России обновленные BMW M5 и M5 Competition

В результате фейслифтинга BMW M5, в том числе и M5 Competition, получили новые углепластиковые бамперы и крылья, более широкую решетку радиатора и модернизированную оптику.

В салоне появился 12,3-дюймовый экран доработанного мультимедийного комплекса. Новые системы активной безопасности и электронные помощники, доступные для стандартной рестайлинговой «пятерки», имеются и в списке оснащения «заряженных» седанов.

Обновленный BMW M5 по-прежнему комплектуется 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л. с. Движок трудится вкупе с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода. У M5 Competition мотор выдает на 25 «лошадей» больше. Именно в этой более производительной версии авто приедет к нашим соотечественникам.