Баварцы представили в России обновленные BMW M5 и M5 Competition

В результате фейслифтинга BMW M5, в том числе и M5 Competition, получили новые углепластиковые бамперы и крылья, более широкую решетку радиатора и модернизированную оптику.
В салоне появился 12,3-дюймовый экран доработанного мультимедийного комплекса. Новые системы активной безопасности и электронные помощники, доступные для стандартной рестайлинговой «пятерки», имеются и в списке оснащения «заряженных» седанов.
Обновленный BMW M5 по-прежнему комплектуется 4,4-литровым битурбированным V8, развивающим 600 л. с. Движок трудится вкупе с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода. У M5 Competition мотор выдает на 25 «лошадей» больше. Именно в этой более производительной версии авто приедет к нашим соотечественникам.
Такая «четырехдверка» до первой сотни «выстреливает» за 3,3 с при максимальной скорости в 250 км/ч. Новинку оценили в 8 650 000 рублей. Авто с расширенным списком оборудования обойдется в 9 850 000.
Между тем, в России приостановили сборку автомобилей баварской премиальной марки на неопределенный срок. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», калининградский «Автотор» столкнулся с нехваткой комплектующих из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, конвейеры возобновят работу не раньше, чем через несколько недель.