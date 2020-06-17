Land Rover Range Rover в спецверсии Fifty приедет и в Россию

Большой и полноприводный Land Rover Range Rover Fifty будет собран в количестве 1970 экземпляров, что дает отсылку к году появления модели. Продажи новинки намечены на ноябрь 2020 года. Потребителями России, а также соседних Армении, Беларуси и Казахстана будет доступно 64 особенных «Рендж Ровера».

Премиальный внедорожник в юбилейном варианте построят из авто в топовой комплектации Autobiography, а главной его отличительной чертой станет логотип с надписью Fifty, размещенной как на деталях экстерьера, так и в салоне. К этому добавятся табличка «1 из 1970», 22-дюймовые колесные диски в двух свежих вариантах дизайна, а также дополнительный вариант внутренней отделки.