Land Rover Range Rover в спецверсии Fifty приедет и в Россию

Большой и полноприводный Land Rover Range Rover Fifty будет собран в количестве 1970 экземпляров, что дает отсылку к году появления модели. Продажи новинки намечены на ноябрь 2020 года. Потребителями России, а также соседних Армении, Беларуси и Казахстана будет доступно 64 особенных «Рендж Ровера».
Премиальный внедорожник в юбилейном варианте построят из авто в топовой комплектации Autobiography, а главной его отличительной чертой станет логотип с надписью Fifty, размещенной как на деталях экстерьера, так и в салоне. К этому добавятся табличка «1 из 1970», 22-дюймовые колесные диски в двух свежих вариантах дизайна, а также дополнительный вариант внутренней отделки.
Range Rover Fifty представят в модификации со стандартными размерами и в длиннобазном варианте. В арсенале автомобиля найдутся 5-литровая бензиновая «восьмерка» мощностью 525 л. с. и 339-сильный дизельный V8 объемом 4,4 л. О ценах британцы не сообщают.
Легендарный Land Rover Range Rover за полвека своего существования дал начало целому семейству, куда сегодня входят Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque. Но это не все достижения прославленного «британца».
Он стал первым внедорожником, кто смог похвастать системой постоянного полного привода; первым полноприводным «вездеходом», кто получил ABS и адаптивную электронную пневмоподвеску. А еще автомобиль побывал в парижском Лувре и дважды взял победу в ралли «Париж—Дакар».