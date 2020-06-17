Land Rover Range Rover в спецверсии Fifty приедет и в Россию

Фото: Land Rover
В 2020 году внедорожник Land Rover Range Rover отмечает круглую дату — 50 лет с даты выхода модели на рынок. В честь чего британцы представили флагмана в юбилейной версии Fifty, выпущенной ограниченным тиражом. Особенный «вездеход» будет представлен и в России. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Большой и полноприводный Land Rover Range Rover Fifty будет собран в количестве 1970 экземпляров, что дает отсылку к году появления модели. Продажи новинки намечены на ноябрь 2020 года. Потребителями России, а также соседних Армении, Беларуси и Казахстана будет доступно 64 особенных «Рендж Ровера».

Премиальный внедорожник в юбилейном варианте построят из авто в топовой комплектации Autobiography, а главной его отличительной чертой станет логотип с надписью Fifty, размещенной как на деталях экстерьера, так и в салоне. К этому добавятся табличка «1 из 1970», 22-дюймовые колесные диски в двух свежих вариантах дизайна, а также дополнительный вариант внутренней отделки.

Range Rover Fifty представят в модификации со стандартными размерами и в длиннобазном варианте. В арсенале автомобиля найдутся 5-литровая бензиновая «восьмерка» мощностью 525 л. с. и 339-сильный дизельный V8 объемом 4,4 л. О ценах британцы не сообщают.

Легендарный Land Rover Range Rover за полвека своего существования дал начало целому семейству, куда сегодня входят Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque. Но это не все достижения прославленного «британца».

Он стал первым внедорожником, кто смог похвастать системой постоянного полного привода; первым полноприводным «вездеходом», кто получил ABS и адаптивную электронную пневмоподвеску. А еще автомобиль побывал в парижском Лувре и дважды взял победу в ралли «Париж—Дакар».

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17 июня 2020
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