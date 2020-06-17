Названа дата премьеры нового Citroёn C4

Новый Citroёn C4 маркетологи бренда позиционируют как кросс-хетчбэк с купеобразным силуэтом. Дизайн новинки стал новой вехой развития корпоративного стиля. Салон щеголяет прогрессивной цифровой «приборкой», широким тачскрином мультимедийной системы, проекционным экраном и селектором переключения передач в виде маленького джойстика.
О технических характеристиках третьего C4 автостроитель пока умалчивает, хотя раскрыл, что в распоряжении автомобиля будут и традиционные двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине или дизеле, и силовая установка, потребляющая исключительно электричество.
Французский — то ли кроссовер, то ли хетчбэк — оснастят подвеской нового поколения Progressive Hydraulic Cushions и целой россыпью электронных помощников водителю. Более точные данные рассекретят во время презентации, намеченной на 30 июня 2020 года. Европейские продажи, судя по всему, откроются осенью.
Ждать ли новинку российским потребителям и когда, пока не ясно. Можно предположить, что Citroёn C4 свежей генерации все же доберется до наших краев, сменив на посту модель актуального поколения в кузове седан, но с большим опозданием. Не стоит исключать, что авто прикатит не только в бензиновом и дизельном вариантах, но и в «зеленой» модификации ë-C4.
Напомним, что с мая в России начали действовать «нулевые» пошлины на ввоз электрокаров. В связи с чем, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», сильно сбросил прайс премиальный кроссовер Jaguar I-Pace. Кроме того, к нам привезли экологически чистый Audi e-tron, а в августе начнутся продажи компактного хетчбэка JAC iEV7S на электротяге.