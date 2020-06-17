Названа дата премьеры нового Citroёn C4

Новый Citroёn C4 маркетологи бренда позиционируют как кросс-хетчбэк с купеобразным силуэтом. Дизайн новинки стал новой вехой развития корпоративного стиля. Салон щеголяет прогрессивной цифровой «приборкой», широким тачскрином мультимедийной системы, проекционным экраном и селектором переключения передач в виде маленького джойстика.

О технических характеристиках третьего C4 автостроитель пока умалчивает, хотя раскрыл, что в распоряжении автомобиля будут и традиционные двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине или дизеле, и силовая установка, потребляющая исключительно электричество.

Французский — то ли кроссовер, то ли хетчбэк — оснастят подвеской нового поколения Progressive Hydraulic Cushions и целой россыпью электронных помощников водителю. Более точные данные рассекретят во время презентации, намеченной на 30 июня 2020 года. Европейские продажи, судя по всему, откроются осенью.