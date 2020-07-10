Четыре модели BMW в России попали под отзыв из-за проблем с рулевыми тягами

Под новый отзыв попали 530 седанов BMW 3-й серии, родстеров Z4, а также «горячих» кроссоверов X3 M и X4 M, собранных с октября 2018-го по апрель 2019 года. После проверок заводские эксперты обнаружили у этих автомобилей дефект рулевых тяг, грозящий поломкой детали.

Со сломанными тягами машине, как известно, прямой путь на эвакуатор — сама она уже никуда не поедет. Мало того, если запчасть «накроется» во время движения, авто потеряет управление, и тогда недалеко до серьезной аварии.

Так что медлить с ремонтом не стоит. Представители марки в ближайшее время свяжутся с владельцами бракованных автомобилей и пригласят в сервис, рассказав о проблеме. Но можно и самостоятельно и буквально за пару минут узнать, попадает ли под отзыв конкретный автомобиль.

Достаточно заглянуть на сайт Росстандарта в раздел «Сервисы», где, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», расположен интерактивный поиск по базе сервисных мероприятий. Правда, нужно знать VIN. При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Все комплектующие и работы, связанные с отзывом, автостроитель предоставляет бесплатно.