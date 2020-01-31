Что нужно знать при вызове эвакуатора для своей машины, чтобы не навредить ей

Итак, первое, в чем надо разобраться — это способ погрузки эвакуируемого автомобиля. Существуют эвакуаторы, обеспечивающие как полную погрузку перевозимой машины, так и частичную, когда приподнимается передняя или задняя ось, а вторая остается на дороге. В нашей стране преимущественно используются эвакуаторы первого типа — с полной погрузкой. С них и начнем. Тем более, что они отличаются большим разнообразием.
Эвакуаторы, обеспечивающие полную погрузку, различаются в первую очередь способом этой самой погрузки. Перевозимый автомобиль может либо затягиваться на транспортировочную платформу с помощью лебедки, либо подниматься установленным на эвакуаторе краном.
Эвакуаторы с ломаной платформой
Пожалуй, наиболее распространенный у нас тип — это эвакуаторы с ломаной платформой, оснащенные лебедкой. Для погрузки машины они используют выдвижные наклонные аппарели, которые могут подстраиваться под необходимую ширину колеи — расстояние между колесами. Автомобиль может сам заехать по ним на платформу (если у него сохраняется возможность самостоятельного передвижения), но обычно его втягивают с помощью, установленной за кабиной эвакуатора лебедки.
Причины популярности таких эвакуаторов — их простота и относительная дешевизна по сравнению с другими вариантами. Поэтому и услуги перевозки на них, как правило, стоят меньше и пользуются большим спросом. Однако воспользоваться такими эвакуаторами получится далеко не во всех ситуациях.
Во-первых, есть ограничения по максимальной массе перевозимых автомобилей. Во-вторых, для погрузки машин с заблокированными колесами (например, с автоматической коробкой, если на неисправном автомобиле ее не получается переключить на нейтральную передачу) необходимо специальное оборудование, в отсутствие которого можно повредить автомобиль в процессе погрузки. Наконец, эвакуаторы с ломаной платформой не подходят для машин с маленьким дорожным просветом. В последнем случае может помочь следующий тип эвакуаторов.
Эвакуаторы с гидравлической сдвижной платформой
Основное их отличие заключается в том, что платформа, на которой размещается перевозимый автомобиль, имеет возможность при погрузке-разгрузке целиком изменять свой наклон и смещаться назад. Ровная поверхность платформы (без переломов) позволяет закатывать на нее машины с низкой посадкой.
Для затягивания здесь также используется лебедка, но благодаря перемещаемой гидроцилиндрами платформе время на погрузку сокращается. Однако и для этого типа эвакуаторов существуют ограничения по массе транспортируемого автомобиля.
Эвакуаторы с краном-манипулятором
Погрузка автомобиля на такой эвакуатор производится установленным на нем гидравлическим краном-манипулятором. Это позволяет забирать машины из тесного пространства, где не хватает места для использования лебедки, а также поднимать автомобили из кювета или переносить через препятствия.
Манипулятор подходит для погрузки автомобилей с заблокированными колесами или рулевым управлением, с небольшим клиренсом или пострадавших в аварии. Ограничениями для использования эвакуаторов такого типа является масса перевозимых автомобилей, а также необходимость в ровной площадке и запасе по высоте для подъема стрелы крана-манипулятора. Поэтому они не могут использоваться на уклонах или в многоярусных паркингах.
Эвакуаторы с частичной погрузкой
Этот тип эвакуаторов позволяет транспортировать достаточно крупные автомобили, например, фургоны, микроавтобусы и пикапы и даже (в случае эвакуаторов на базе тяжелых грузовиков) автобусы, грузовики и другую коммерческую технику.
В отличии от ранее перечисленных видов эвакуаторов, здесь ограничением по высоте обычно служит вертикальный габарит буксируемого транспортного средства, поэтому буксировщики с частичной погрузкой незаменимы при транспортировке с подземных и наземных многоярусных паркингов, где невозможно использовать машины с лебедкой или манипулятором. При частичной погрузке эвакуатор приподнимает одну из осей буксируемого автомобиля с помощью специального устройства — так называемого бриля.
Важно знать, что при буксировке полноприводных автомобилей или машин с заблокированными колесами, эвакуатор с частичной погрузкой обязательно должен использовать специальные подкатные тележки «долли» под вторую ось! Причем, с помощью такой тележки не рекомендуется длительная транспортировка. Эвакуатор с частичной погрузкой может не подойти для буксировки машин с низкой посадкой.
Не запутаться в нюансах
– Конечно же, в реальности сложно в критической ситуации вспомнить все эти особенности различных эвакуаторов и правильно выбрать тот, который подойдет лучше всего. Логичнее воспользоваться специализированным сервисом, который и с выбором поможет, и обеспечит оперативную подачу эвакуатора в указанное место, — рассказывает технический директор компании МЭТР, предоставляющей услуги эвакуации и техпомощи, Денис Голосюк. — Поэтому заказывая эвакуатор, достаточно сообщить оператору колл-центра марку и модель перевозимого автомобиля, адрес подачи эвакуатора и адрес доставки, а также заблокированы или нет колеса и рулевое управление машины, и какой у нее тип трансмиссии — автоматическая или механическая, есть полный привод или нет. Этой информации достаточно, чтобы быстро и аккуратно эвакуировать автомобиль.