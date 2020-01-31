Что нужно знать при вызове эвакуатора для своей машины, чтобы не навредить ей

Эвакуаторы с ломаной платформой

Пожалуй, наиболее распространенный у нас тип — это эвакуаторы с ломаной платформой, оснащенные лебедкой. Для погрузки машины они используют выдвижные наклонные аппарели, которые могут подстраиваться под необходимую ширину колеи — расстояние между колесами. Автомобиль может сам заехать по ним на платформу (если у него сохраняется возможность самостоятельного передвижения), но обычно его втягивают с помощью, установленной за кабиной эвакуатора лебедки.

Причины популярности таких эвакуаторов — их простота и относительная дешевизна по сравнению с другими вариантами. Поэтому и услуги перевозки на них, как правило, стоят меньше и пользуются большим спросом. Однако воспользоваться такими эвакуаторами получится далеко не во всех ситуациях.

Во-первых, есть ограничения по максимальной массе перевозимых автомобилей. Во-вторых, для погрузки машин с заблокированными колесами (например, с автоматической коробкой, если на неисправном автомобиле ее не получается переключить на нейтральную передачу) необходимо специальное оборудование, в отсутствие которого можно повредить автомобиль в процессе погрузки. Наконец, эвакуаторы с ломаной платформой не подходят для машин с маленьким дорожным просветом. В последнем случае может помочь следующий тип эвакуаторов.