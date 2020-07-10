Рецепт от русских бед: первый тест-драйв нового Mitsubishi ASX

Так уж вышло, что ASX долгое время оставался самым незаметным кроссовером в модельной гамме японцев: стоял не только в дальнем углу автосалона, но и в потребительском сознании, спрятавшись за широкими спинами своих крепких сородичей — Outlander и Pajero Sport. Когда в Россию прибыл шустрый и яркий Eclipse Cross, про «фыча», как любовно зовут ASX его владельцы, кажется, и вовсе забыли. Но тут грянул немыслимый в трезвом уме 2020 год и перевернул все с ног на голову. В том числе и Mitsubishi ASX.

Утенок наконец-то стал лебедем: сегодня ASX — едва ли не самый заметный и привлекающий внимание «японец» на дороге. Броская и стильная внешность — то самый аспект, которого ему не хватало все 10 лет существования. А ведь у нас всегда встречают «по одежке»: небольшой автомобиль в России испокон веков сталкивается с некой, порой необъяснимой на уровне сознания недооценкой на асфальте. Новый «Митсу» же наоборот, вызывает всеобщий интерес и готовность пропустить и подвинуться — машина красивая, все хотят рассмотреть поподробнее. Особо увлеченные автомобилями коллеги по потоку даже «потрудились» объехать его со всех сторон и продемонстрировать «большой палец» — новый японский дизайн пришелся ко двору русской души.