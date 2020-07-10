Рецепт от русских бед: первый тест-драйв нового Mitsubishi ASX

Так уж вышло, что ASX долгое время оставался самым незаметным кроссовером в модельной гамме японцев: стоял не только в дальнем углу автосалона, но и в потребительском сознании, спрятавшись за широкими спинами своих крепких сородичей — Outlander и Pajero Sport. Когда в Россию прибыл шустрый и яркий Eclipse Cross, про «фыча», как любовно зовут ASX его владельцы, кажется, и вовсе забыли. Но тут грянул немыслимый в трезвом уме 2020 год и перевернул все с ног на голову. В том числе и Mitsubishi ASX.
Утенок наконец-то стал лебедем: сегодня ASX — едва ли не самый заметный и привлекающий внимание «японец» на дороге. Броская и стильная внешность — то самый аспект, которого ему не хватало все 10 лет существования. А ведь у нас всегда встречают «по одежке»: небольшой автомобиль в России испокон веков сталкивается с некой, порой необъяснимой на уровне сознания недооценкой на асфальте. Новый «Митсу» же наоборот, вызывает всеобщий интерес и готовность пропустить и подвинуться — машина красивая, все хотят рассмотреть поподробнее. Особо увлеченные автомобилями коллеги по потоку даже «потрудились» объехать его со всех сторон и продемонстрировать «большой палец» — новый японский дизайн пришелся ко двору русской души.
Mitsubishi ASX 2020 модельного года — яркое подтверждение того, что полная перестройка вовсе не обязательна. Машине сделали новый фасад, полностью переработав переднюю часть, чуть приподняли капот, добавили дизайнерских элементов, вроде жабр на крыльях, сузили фары и нарастили световых элементов в стиле L200 нынешнего поколения. Корма осталась практически без изменений: новый бампер да новые фонари. Но каков результат! Машина преобразилась и заиграла красками, оставив свою обтекаемую и скучную внешность в прошлом. Добавили вистов и новые яркие цвета: теперь на дороге можно встретить не только белый-черный-серебристый, но и ярко-синий, вызывающе-красный и благородный бронзовый ASX. Благодарить за новую палитру стоит, конечно, безальтернативную японскую сборку — все кроссоверы едут в Россию из Страны Восходящего солнца.
Японцы отличаются от всех остальных мировых производителей именно теми чертами, что видны невооруженным взглядом: они никогда не делают резких движений — не идут на «просто изменения» — очень внимательны к требованиям своих покупателей, постоянно дорабатывают каждую модель. Вдумайтесь: перед появлением рестайлинга 2020 года, ASX пережил по меньшей мере 5 менее заметных обновлений!
Салон получил куда меньше доработок, но все они основаны на конкретных требованиях: внутри стало ощутимо тише, притих даже визгливый от природы вариатор, центральную консоль «озаглавили» огромным 8-дюймовым дисплеем с Аpple Сarplay и Аndroid Аuto, приборную шкалу обновили по последней моде. Машина тактично изменилась и, повторимся, каждая доработка ощутима и целесообразна. Более того — была необходима с учетом требований сегодняшнего дня.
Под капотом скрываются — на выбор — хорошо знакомые бензиновые моторы: 1,6-литровый 117-сильный, который доступен только с передним приводом и механической коробкой передач, а также 2,0-литровый 150-сильный, комплектующийся исключительно бесступенчатой трансмиссией и полным приводом. На нем-то нам и предстояло проехать первые километры нового ASX в России.
Двигатель этот известен давно и в представлении не нуждается: скромен, тих, надежен и достаточно экономичен — в городских условиях не вываливается в своих аппетитах из 11 литров АИ-92, а на скоростной магистрали позволяет достичь показателя в 9 литров «горючего». Вариатор не только чуток к педали газа и дает возможность спокойно обгонять, но и уверенно ускоряться даже после 120 км/ч. Все же у бесступенчатых коробок есть свои плюсы: на небольших по объему двигателях именно они обеспечивают водителю широкий диапазон возможностей.
Главные ценности Mitsubishi остались при нем: подвеска бронебойна и выдерживает даже агрессивные дорожные работы, когда ступенька из асфальта достигает пяти сантиметров, кроссовер спокойно воспринимает, как резкий вираж, так и затяжной маневр. Руль — информативен. Но что особенно удивило в младшем кроссовере «Митсу», так это его возможности на бездорожье. «Фыч» проезжает даже глубокие рытвины без последствий, благодаря достаточно высоким углам съезда-въезда и вменяемому дорожному просвету — без малого 20 сантиметров.
Грязи нас стороной обошли — не его это ареал обитания — а вот в колее и на разбитой тракторами грунтовке машину испытать довелось: там, где более длинные и низкие коллеги по цеху могли бы зацепить бампером или намертво сесть на изжаренную до состояния асфальта глину, ASX спокойно пролезал. За рулем это выглядело несколько страшновато, пару раз даже приходилось выйти, чтобы оглядеть предстоящий аттракцион, но машина стойко выполняла поставленную задачу и ехала дальше, будто ничего не случилось.
Вместо послесловия
Среди конкурентов Mitsubishi ASX находится в среднем ценовом диапазоне: от 1 432 000 за самую бедную комплектацию Inform с 1,6-литровым мотором, «механикой» и передним приводом до 1 872 000 за топовый Instyle с двумя литрами, вариатором и четырьмя ведущими. Но с новой внешностью и комфортом, не сказавшимися на прежней надежности, и действительно большом ресурсе, ему есть что противопоставить Renault Arkana, KIA Seltos и Suzuki Vitara. В классе компактных SUV намечается жаркое противостояние, победителем в котором может быть только конечный потребитель.
Кто выбирал и продолжает выбирать Mitsubishi ASX? Те, кто предполагает ездить на автомобиле долго и с большими пробегами. Тишина в салоне, хороший свет и высокий дорожный пробег лишь увеличивают число пройденных километров и расширяют горизонт для путешествий. Кроссовер заточен на продолжительное общение, надежен и неприхотлив, моторы способны прожить десятилетия отечественной эксплуатации, поэтому и цены на вторичном рынке достаточно высокие. «Митсу» терпеливо переносит главные российские «логистические» проблемы: плохой асфальт, дрянное топливо и низкое качество обслуживания. Также эту машину часто выбирают для семейного использования из-за очень высоких оценок в разделе безопасности и достойных результатов краш-тестов.