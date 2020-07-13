Слияние автогигантов PSA и FCA снова под угрозой

Стоимость слияния PSA и FCA оценивается в 44,5 млрд. евро, а потому совсем не удивительно, что по мере приближения к завершению сделки, намеченной на 2021 год, появляются все новые и новые трудности.
Еще до пандемии коронавируса в Евросоюзе с особым вниманием изучали вопрос предполагаемого объединения, поскольку опасались, что альянс займет слишком большую долю рынка. Теперь же антимонополисты сосредоточились на сегменте коммерческого транспорта.
Так, по итогам минувшего года дилеры PSA и FCA реализовали в Европе порядка 775 000 единиц коммерческой техники, а это 34% рынка. К слову, по данным наших британских коллег из Autocar, значительная часть оборотных активов французского концерна в последние годы финансируется именно комтрансом.
Усложняется ситуация и последствиями COVID-19, нанесшего серьезный удар по экономике. К примеру, дела концерна FCA стали насколько плохи, что им пришлось просить материальную помощь от итальянских властей в размере 6,3 млрд. евро.
Напомним^ ранее представители PSA и FCA говорили, что слияние позволит концернам не только сократить издержки, но и совместно разработать технологии для электромобилей и беспилотников. Уже известно, что генеральным директором нового альянса станет глава PSA Карлос Таварес. А совет директоров возглавит занимающий аналогичную должность в FIAT Chrysler Джон Элкан.