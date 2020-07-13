Слияние автогигантов PSA и FCA снова под угрозой

Стоимость слияния PSA и FCA оценивается в 44,5 млрд. евро, а потому совсем не удивительно, что по мере приближения к завершению сделки, намеченной на 2021 год, появляются все новые и новые трудности.

Еще до пандемии коронавируса в Евросоюзе с особым вниманием изучали вопрос предполагаемого объединения, поскольку опасались, что альянс займет слишком большую долю рынка. Теперь же антимонополисты сосредоточились на сегменте коммерческого транспорта.