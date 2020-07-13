Слияние автогигантов PSA и FCA снова под угрозой

Фото: media.nu.nl
После того, как слияние завершится, альянс PSA-FCA займет четвертую строчку в списке крупнейших автомобильных предприятий в мире. Но, похоже, это случится еще не скоро. Сделка вновь под угрозой срыва и на этот раз, как ни странно, из-за высоких продаж коммерческого транспорта у обеих марок.

Стоимость слияния PSA и FCA оценивается в 44,5 млрд. евро, а потому совсем не удивительно, что по мере приближения к завершению сделки, намеченной на 2021 год, появляются все новые и новые трудности.

Еще до пандемии коронавируса в Евросоюзе с особым вниманием изучали вопрос предполагаемого объединения, поскольку опасались, что альянс займет слишком большую долю рынка. Теперь же антимонополисты сосредоточились на сегменте коммерческого транспорта.

Фото: tekniikanmaailma.fi

Так, по итогам минувшего года дилеры PSA и FCA реализовали в Европе порядка 775 000 единиц коммерческой техники, а это 34% рынка. К слову, по данным наших британских коллег из Autocar, значительная часть оборотных активов французского концерна в последние годы финансируется именно комтрансом.

Усложняется ситуация и последствиями COVID-19, нанесшего серьезный удар по экономике. К примеру, дела концерна FCA стали насколько плохи, что им пришлось просить материальную помощь от итальянских властей в размере 6,3 млрд. евро.

Напомним^ ранее представители PSA и FCA говорили, что слияние позволит концернам не только сократить издержки, но и совместно разработать технологии для электромобилей и беспилотников. Уже известно, что генеральным директором нового альянса станет глава PSA Карлос Таварес. А совет директоров возглавит занимающий аналогичную должность в FIAT Chrysler Джон Элкан.

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13 июля 2020
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