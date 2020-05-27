Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил стратегию выживания без увольнений

В Сети уже «гуляла» инсайдерская информация о том, что в ближайшее время альянс Renault-Nissan-Mitsubishi официально заявит о дальнейших миллиардных урезаниях расходов и, в связи с этим, о серьезном сокращеним штата сотрудников. И действительно: в представленном участниками содружества плане выхода из кризиса речь пошла об уменьшении издержек, но не нашлось и слова об увольнениях или сворачивании производств.

Партнеры планируют обойтись малой кровью и применить схему под названием «эталон-аналог», позволяющую сэкономить на создании новых моделей около 40% от обычных затрат. По сути это значит, что в отдельном географическом регионе и отдельном автосегменте моделям одного из брендов отведут роль ведущих — так называемых эталонов. А компании-партнеры станут выпускать аналогичные авто со своими шильдами.

Так, автомобили Nissan будут лидерами в Японии, Китае и Северной Америке, машины Renault станут образцом для подражания в Европе, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi — в странах Юго-Восточной Азии и Океании.