Hyundai Solaris оказался лидером в рейтинге ликвидности

Фото: Hyundai
Эксперты назвали бюджетный Hyundai Solaris, входящий в первую десятку популярных в России моделей, лидером сегмента в рейтинге сохранности остаточной стоимости. С результатом исследования ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Первое место по сохранности остаточной стоимости на российском рынке в В-сегменте занял корейский седан Hyundai Solaris. По расчетам специалистов маркетингового агентства Russian Automotive Market Research (RAMR), через три года у «четырехдверки» остается 76,7% от первоначального ценника.

Второе место досталось еще одному «корейцу» — KIA Rio, чей остаточный прайс достигает 73,5%. Тройку лидеров замкнул Volkswagen Polo, сохраняющий до 69,3% от стартового ценника. За ним разместились вазовские LADA Vesta и Granta.

Кстати, Hyundai Solaris стал первым и по остаточной стоимости среди компактных «пятилеток» с результатом в 60,6%. Напомним: в феврале 2020 года модель в нашей стране претерпела рестайлинг. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», параллельно с новинкой продается и дореформенная «четырехдверка». Цена начинается от 775 000 рублей.

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20 июля 2020
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