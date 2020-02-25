Объявлен ценник на обновленный Hyundai Solaris

Обновленный Hyundai Solaris, как и дореформенный автомобиль, предложен нашим соотечественникам в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В базе автомобиль оценивается в 765 000 рублей. То есть, за нее придется выложить на 9000 больше. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на прибавку к прайсу в основном повлиял увеличенный утильсбор.

За минимальный прайс покупатель получает «Солярис» с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. в сочетании с шестискоростной «механикой», в чьем списке оснащения числятся 15-дюймовые штампованные диски, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, пара подушек безопасности и датчики давления в шинах.

Рестайлинговый Solaris в версии Active Plus подорожал серьезнее — на 21 000 до 840 000 рублей. Зато здесь имеется кондиционер, боковые зеркала с сервоприводом и обогревом, мультифункциональный руль и аудиосистема.

Покупка Hyundai Solaris Comfort обойдется уже в 885 000 рублей (+26 000), а прайс седана в «максималке», доступного только со 123-сильным движком, стартует от 1 015 000 «целковых» (+₽44 000).

Напомним, что переживший фейслифтинг Solaris щеголяет новой решеткой радиатора, иными бамперами и светодиодной оптикой. Салон авто в младших комплектациях, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», остался неизменным, а в вариантах побогаче появились модернизированный мультимедийный комплекс и доработанные кресла.