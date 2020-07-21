В Россию прикатил обновленный Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz Vito последнего — третьего по счету — поколения запустили в продажу весной 2014 года. Около года назад модель обзавелась несколькими новыми моторами и расширила список оснащения. Теперь же авто получило более глубокий рестайлинг.
Минивэну немного поправили экстерьер и интерьер, укомплектовали его новым информационно-развлекательным комплексом с семидюймовым тачскрином и доработанной камерой заднего вида, картинка откуда выводится на центральное цифровое зеркало-монитор. В перечень систем активной безопасности добавился «умный» круиз-контроль Distronic и ассистент экстренного торможения.
В моторной линейке появился «зеленый» агрегат мощностью 150 кВт (204 л. с.), работающий вкупе с батарейкой на 421 км пути, а также двухлитровый дизель с индексом OM654, развивающий до 239 сил. Правда, ни один, ни второй нашим соотечественникам не доступен.
Ценник на обновленный Mercedes-Benz Vito в кузове фургон начинается от 2 343 000 рублей. Модель в грузо-пассажирском варианте Mixto оценили в 2 743 000, а пассажирский Tourer — в 2 924 000 «целковых».