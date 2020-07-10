Новые шпионские фото нового Mercedes-Benz S-класса

Внешность Mercedes-Benz S-класса следующей генерации разработчик уже раскрыли, хотя и не полностью, на одном из тизеров. Несмотря на это, премиальная «четырехдверка», засветившаяся во время тестов, в передней и задней частях прикрыта камуфляжной пленкой.

Не исключено, что на дороге было замечено авто S-класса в шикарной версии Maybach. Отметим, что на фото, опубликованных изданием Carscoops, можно разглядеть выдвижные дверные ручки, что подтверждает догадку.