Для чего опытные водители вырубают кондиционер за пару минут до отключения двигателя

В летний период автовладельцы чаще жалуются на затхлый запах в салоне, который поступает из воздуховодов. Причиной тому — размножившиеся бактерии в системе кондиционирования. Однако соблюдение одного простого правила, возможно, решит эту проблему раз и навсегда. Портал «АвтоВзгляд» нашел легкий способ сохранить воздух в автомобиле свежим.
В теплое время года климатическая установка работает на износ, не выключаясь в жару ни на секунду, пока работает двигатель автомобиля. Да, повышается расход топлива. Но автовладельцы не прочь заплатить за комфорт, нежели потеть и с открытыми окнами дышать угарным газом.
Но рано или поздно водитель вынужден покинуть прохладный салон. Не задумываясь о том, как кое-что делает неправильно, он попросту выключает зажигание, и уходит по своим делам. Вернувшись, шофер заводит двигатель автомобиля, и климатическая установка вновь начинает генерировать живительную прохладу. Казалось бы, где тут подвох? Но постепенно в салоне начинает странно попахивать. И чтобы понять причину появления неприятного запаха, необходимо изучить физику процесса, происходящего в климатической установке в момент отключения.
Все дело в том, что при отключении зажигания при работающим климат-контроле, на радиаторе испарителя установки из-за разницы внутренней и внешней температур образуется конденсат. Капельки жидкости могут появляться и в воздуховодах. А размножиться бактериям во влажной теплой среде — дело времени. И вот уже прохладный воздух, поступающий в салон не так свеж, а то и вовсе обещает аллергию, астму и другие легочные заболевания. Как же это предотвратить?
Чтобы убрать лишнюю влагу, перед тем, как заглушить двигатель, необходимо, сперва, отключить кондиционер. Но сделать это так, чтобы вентилятор обдува работал. Это позволит прогнать через систему теплый воздух, который осушит испаритель, не дав выпасть конденсату в системе воздуховодов. Для выполнения таких действий водителю потребуется всего-то пару минут, которые не только сохранят свежесть и прохладу в зной, но и избавят от затратной процедуры чистки и обеззараживания климатической установки.