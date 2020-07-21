Для чего опытные водители вырубают кондиционер за пару минут до отключения двигателя

В летний период автовладельцы чаще жалуются на затхлый запах в салоне, который поступает из воздуховодов. Причиной тому — размножившиеся бактерии в системе кондиционирования. Однако соблюдение одного простого правила, возможно, решит эту проблему раз и навсегда. Портал «АвтоВзгляд» нашел легкий способ сохранить воздух в автомобиле свежим.

В теплое время года климатическая установка работает на износ, не выключаясь в жару ни на секунду, пока работает двигатель автомобиля. Да, повышается расход топлива. Но автовладельцы не прочь заплатить за комфорт, нежели потеть и с открытыми окнами дышать угарным газом.

Но рано или поздно водитель вынужден покинуть прохладный салон. Не задумываясь о том, как кое-что делает неправильно, он попросту выключает зажигание, и уходит по своим делам. Вернувшись, шофер заводит двигатель автомобиля, и климатическая установка вновь начинает генерировать живительную прохладу. Казалось бы, где тут подвох? Но постепенно в салоне начинает странно попахивать. И чтобы понять причину появления неприятного запаха, необходимо изучить физику процесса, происходящего в климатической установке в момент отключения.