Внедорожник Lexus LX получил в России две новые спецверсии

Внедорожник LX Heritage можно опознать по уникальному дизайну радиаторной решетки, перекликающемуся с оформлением «гриля» на моделях UX, RX и GX, накладам на бамперы, двухцветным колесным дискам и новым оттенкам окраски кузова — светло-коричневому и темно-зеленому металлику.
Тем, кому этого мало, предлагается версия LX Heritage Black Vision. Ее отличают спортивные — как их называют в Lexus — бамперы, 21-дюймовые кованые диски в двухцветном исполнении и ряд темных акцентов: дверные ручки, рейлинги, молдинги боковых стекол и окантовка противотуманных фар выдержаны в черных тонах. В довершение образа — затемненная оптика и специальные шильдики.
Кое-какие дизайнерские новшества можно отыскать и в салоне LX Heritage Black Vision: в частности, новый черно-красный вариант отделки и ромбовидную прострочку на дверных панелях.
Lexus LX в исполнениях Heritage и Heritage Black Vision оснащаются исключительно бензиновым атмосферным V8, развивающим 367 л. с. и 530 Нм крутящего момента. В тандеме с ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Внедорожники порадуют покупателей «умной» климатической системой с ионизатором воздуха Nano-E, аудиокомплексом Mark Levinson с 19-ю динамиками, LCD мониторами для пассажиров задних кресел, ассистентом движения по бездорожью, системой выбора режимов езды, адаптирующей настройки автомобиля под то или иное дорожное покрытие, и прочими полезными опциями.