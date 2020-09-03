Внедорожник Lexus LX получил в России две новые спецверсии

Внедорожник LX Heritage можно опознать по уникальному дизайну радиаторной решетки, перекликающемуся с оформлением «гриля» на моделях UX, RX и GX, накладам на бамперы, двухцветным колесным дискам и новым оттенкам окраски кузова — светло-коричневому и темно-зеленому металлику.

Тем, кому этого мало, предлагается версия LX Heritage Black Vision. Ее отличают спортивные — как их называют в Lexus — бамперы, 21-дюймовые кованые диски в двухцветном исполнении и ряд темных акцентов: дверные ручки, рейлинги, молдинги боковых стекол и окантовка противотуманных фар выдержаны в черных тонах. В довершение образа — затемненная оптика и специальные шильдики.