Как ГИБДД лишает водителей «прав» за езду без бампера

Сразу оговоримся, что не только авария может послужить поводом к прощанию бампера с кузовом. Некоторые автовладельцы снимают этот элемент сами — в ходе гаражного «улучшайзинга» или забавы ради. Однако в независимости от того, по какой причине на машине отсутствует эта поглощающая энергию деталь, сотрудникам ГИБДД лучше на глаза не попадаться, и вот почему.
ЗАДНИЙ БАМПЕР
Как известно, в ПДД есть перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Обратимся к пункту 7.5: нельзя использовать автомобиль, если «отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики». Однако не все так однозначно.
Пункт 2.3.1 свода дорожных законов гласит, что выезжать на дорогу запрещается лишь с неисправной тормозной или рулевой системой, неработающими фарами и задними габаритами ночью или с «умершим» водительским стеклоочистителем, если на улице идет дождь или снег. С прочими неисправностями из перечня — в том числе без заднего бампера — ехать можно: на стоянку или в сервис.
Штраф за нарушение вышеописанного пункта составляет, согласно ст.12.5 КоАП, 500 рублей. Однако это применимо лишь к серьезным неисправностям, а езда без бампера к месту парковки или ремонтной мастерской, повторимся, к ним не относится. Следовательно, если сотрудник ГИБДД захочет выписать протокол, то напомните ему эти нормы. А коли не «прокатит» — сделайте в документе пометку, что «при выезде со стоянки неисправности не было, действовал по ПДД».
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
С передним бампером ситуация одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, о нем в ПДД нет ни слова — получается, без него можно ездить совершенно безнаказанно, хотя и небезопасно (но это уже совсем другая история). С другой же стороны, вместе с защитным устройством, как правило, теряется и регистрационный знак. А эксплуатация авто даже без одного госномера — серьезное нарушение.
ЛИШЕНИЕ ПРАВ
Согласно ч.2 ст.12.2 КоАП, езда без «жестянок» карается солидным штрафом в размере 5000 рублей или даже изъятием водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев.
«Ну хорошо, а если я положу регзнак под стекло и объясню гаишнику, что еду в сервис?» — спросите вы. Далеко не факт, что это избавит от наказания — тут исход будет зависеть от настроения конкретного инспектора.
Дело в том, что регистрационные знаки должны быть установлены на автомобиль в строгом соответствии с ГОСТ — в специальных местах, предусмотренных автопроизводителем. И любое уклонение от нормы — «модный» перенос «жестянки» в левую или правую часть бампера или уж тем более в салон машины — нарушение.
Так что же делать, выезжая, скажем, с места ДТП в сервис без бампера, оторвавшегося вместе с номером? Попробуйте прикрепить рамку хомутами к оставшимся в живых элементам — главное, чтобы он располагался примерно по центру. А дальше — молитесь, чтобы на пути не встретились жадные до «палочек» гаишники.
Справедливости ради отметим, что и среди придорожных полицейских попадаются адекватные и понимающие люди. Не повышайте сразу же голос, не угрожайте жалобами и видеокамерой — спокойно объясните ситуацию и все, скорее всего, закончится хорошо.