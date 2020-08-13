Как ГИБДД лишает водителей «прав» за езду без бампера

Сразу оговоримся, что не только авария может послужить поводом к прощанию бампера с кузовом. Некоторые автовладельцы снимают этот элемент сами — в ходе гаражного «улучшайзинга» или забавы ради. Однако в независимости от того, по какой причине на машине отсутствует эта поглощающая энергию деталь, сотрудникам ГИБДД лучше на глаза не попадаться, и вот почему.

ЗАДНИЙ БАМПЕР

Как известно, в ПДД есть перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Обратимся к пункту 7.5: нельзя использовать автомобиль, если «отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики». Однако не все так однозначно.