Rolls-Royce Ghost второго поколения приехал в Россию с полным приводом

В отличие от своего предшественника, построенного на платформе BMW 7-й серии, новый Rolls-Royce Ghost базируется на фирменной «Архитектуре роскоши» — той же «тележке», что лежит в основе моделей Phantom и Cullinan. Седан вырос на 89 мм в длину (до 5546 мм), на 30 мм — в ширину (1978 мм), при этом его колесная база осталась прежней — 3295 мм.
Отныне «Призрак» комплектуется тем же V12 объемом 6,75 л, что и старший «Фантом». Этот мотор с двумя турбокомпрессорами и в том, и в другом случае развивает 571 л. с. Разница лишь в крутящем моменте: у Phantom он достигает 900 Нм, у Ghost — 850.
В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат» ZF. Ведущие — внимание — все четыре колеса. «Призрак» стал первым седаном Rolls-Royce с полным приводом.
Из прочих технических новшеств — доработанная пневматическая подвеска Planar Suspension System, полноуправляемое шасси с подруливающей задней осью, улучшенная шумоизоляция (хотя, казалось бы, куда еще?).
Что касается внешнего вида, то никаких кардинальных изменений не произошло. Дизайнеры сместили статуэтку «Дух экстаза» на рамку радиаторной решетки, избавились от отдельно вынесенных ходовых огней, спрятав их в общем блоке с фарами, освежили передний бампер и оптику.
В салоне появилась виртуальная приборная панель, точечная подсветка передней консоли с 860 диодами и модернизированная мультимедийная система.
Заказы на новый Rolls-Royce Ghost уже принимаются: за седан в обычной версии дилеры просят от 23 млн. рублей, в удлиненной — от 25 млн. Поставка «Призраков» российским клиентам начнется в первом квартале будущего года. Пора бежать за кредитом…