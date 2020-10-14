Rolls-Royce Ghost второго поколения приехал в Россию с полным приводом

В отличие от своего предшественника, построенного на платформе BMW 7-й серии, новый Rolls-Royce Ghost базируется на фирменной «Архитектуре роскоши» — той же «тележке», что лежит в основе моделей Phantom и Cullinan. Седан вырос на 89 мм в длину (до 5546 мм), на 30 мм — в ширину (1978 мм), при этом его колесная база осталась прежней — 3295 мм.

Отныне «Призрак» комплектуется тем же V12 объемом 6,75 л, что и старший «Фантом». Этот мотор с двумя турбокомпрессорами и в том, и в другом случае развивает 571 л. с. Разница лишь в крутящем моменте: у Phantom он достигает 900 Нм, у Ghost — 850.

В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат» ZF. Ведущие — внимание — все четыре колеса. «Призрак» стал первым седаном Rolls-Royce с полным приводом.