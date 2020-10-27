Кайдзен по-русски: как на самом деле собирают LADA Vesta в Ижевске

ПО-НОВОМУ

Трудностей было много, но в итоге в 2011 году завод стал частью АВТОВАЗа. Тогда же на предприятии началась масштабная модернизация производства с целью полной смены модельного ряда. К тому времени в Тольятти уже «наелись» потребительской критикой классических «Жигулей».

В итоге, в 2014 году в Ижевске начали собирать лифтбэк LADA Granta, который отличался и от «классики» и от семейства «Самар». А в сентябре 2015-го тут были выпущены первые серийные LADA Vesta. Эта модель и вовсе кардинально отличалась от всего того, что АВТОВАЗ строил ранее, а значит, и подход к выпуску модели должен был быть совершенно иным.

И тут будет уместно напомнить, что в 2012 году АВТОВАЗ вошел в Альянс Renault-Nissan. Новое руководство прекрасно понимало, что автомобили уже давно никто не делает в одиночку. Это — международный продукт.

РОБОТЫ ВАМ В ПОМОЩЬ!

Если театр начинается с вешалки, то автомобильный завод — с прессового производства. На этот счет в Ижевске теперь все круто. Штамповочные детали изготавливают на линиях таких известных компаний, как Clearing и Erfurt. Ну, а настоящая жемчужина — роботизированная прессовая линия особо крупной штамповки, где делают панели боковин, дверей и крыши.