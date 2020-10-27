Кайдзен по-русски: как на самом деле собирают LADA Vesta в Ижевске

Про рождение предприятия в Ижевске до сих пор ходит немало легенд и слухов. Говорят, что оно увидело свет «благодаря» внутренним интригам в Политбюро ЦК КПСС. Тогдашний куратор оборонного комплекса страны министр обороны Устинов предложил построить автозавод в пику Косыгину, который «заведовал» автопромом. Брежнев поддержал оборонщиков, и завод заложили в 1965 году.
Первым ижевским автомобилем стал «Москвич-408». Произошло это 12 декабря 1966 года. А к началу девяностых заводчане освоили выпуск собственной модели — Иж-2126 «Ода». Вроде бы дела налаживались, но случился развал СССР, который серьезно скорректировал все планы завода.
ПО-НОВОМУ
Трудностей было много, но в итоге в 2011 году завод стал частью АВТОВАЗа. Тогда же на предприятии началась масштабная модернизация производства с целью полной смены модельного ряда. К тому времени в Тольятти уже «наелись» потребительской критикой классических «Жигулей».
В итоге, в 2014 году в Ижевске начали собирать лифтбэк LADA Granta, который отличался и от «классики» и от семейства «Самар». А в сентябре 2015-го тут были выпущены первые серийные LADA Vesta. Эта модель и вовсе кардинально отличалась от всего того, что АВТОВАЗ строил ранее, а значит, и подход к выпуску модели должен был быть совершенно иным.
И тут будет уместно напомнить, что в 2012 году АВТОВАЗ вошел в Альянс Renault-Nissan. Новое руководство прекрасно понимало, что автомобили уже давно никто не делает в одиночку. Это — международный продукт.
РОБОТЫ ВАМ В ПОМОЩЬ!
Если театр начинается с вешалки, то автомобильный завод — с прессового производства. На этот счет в Ижевске теперь все круто. Штамповочные детали изготавливают на линиях таких известных компаний, как Clearing и Erfurt. Ну, а настоящая жемчужина — роботизированная прессовая линия особо крупной штамповки, где делают панели боковин, дверей и крыши.
Идем дальше. В современном автомобиле все шире используют пластики. Тут АВТОВАЗ также шагает в ногу со временем. Использование в производстве пластика позволяет не только сделать смелый дизайн, но и уменьшает травмы пешеходов при аварии, ведь пластик заметно смягчает удар при столкновении.
Производство пластиков в Ижевске почти полностью автоматизировано: шесть термопластавтоматов, на которых изготавливают бамперную группу, панели приборов, обивки дверей и другие детали, вкалывают денно и нощно. Роботы исключают ошибки человека, что заметно повышает качество готовой продукции.
А сварка кузовов построена по стандарту Альянса — AIMS. Так что, если сравнивать по этому параметру «Весту» и «иностранные» автомобили, большой вопрос, кто в этом соревновании выиграет, поскольку на ижевской линии работают целых 22 робота, которые, опять же, не ошибаются.
Наконец, самое интересное, на наш взгляд — окраска. Что касается Ижевска, то на окраске трудятся 12 роботов компании Durr: 3 — для нанесения грунта, 6 — для нанесения базы и 3 — для покрытия лаком. Весь цикл составляет 9,5 часов. Кроме того, в цехе есть линия воскования.
Теперь понятно, почему LADA Vesta не вызывает ассоциаций с «нашемаркой». Портал «АвтоВзгляд» уже не раз отмечал хорошее качество сборки и окраски машин, когда участвовал в тестах, которые проводил производитель. Да и от ржавчины модель защитили неплохо.
СТОП-КОНТРОЛЬ
Однако каким бы продвинутым не был процесс производства, абсолютно все ошибки (или, правильнее будет сказать — огрехи) все равно исключить нельзя. Необходим контроль качества, которому в Ижевске уделяют не менее пристальное внимание.
Качество контролируется с момента поступления компонентов до готового автомобиля.
Процесс инструментального контроля и испытаний автомобиля представляет собой последовательное прохождение 5 контрольных постов: регулировки света фар и схода-развала колес, участок динамических испытаний, стенд проверки тормозной системы, осмотр дна и моторного отсека, камера пролива и контроль герметичности. Через них проходят абсолютно все сходящие с конвейера автомобили, а результаты испытаний заносятся в карту контроля сборки и хранятся минимум 5 лет.
Также новые Vesta проверяются на испытательном треке с шестью видами покрытия, которые чаще всего встречаются на наших просторах. Здесь и «гребенка», и «булыга», и «лежачие полицейские». На всем этом проверяют не столько подвеску автомобиля, сколько именно качество сборки — скрипы, посторонние шумы и т. д.
Есть и еще один не совсем обычный подход: так называемый AVES (Alliance Vehicle Estimation Standard). Тут контролер осматривает выборочные автомобили из партии с придирчивостью будущего покупателя, буквально поглаживая его со всех сторон.
ФИЛОСОФИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ или НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
С конца 2012 года на заводе исповедуют философию «кайдзен». В основе Японская производственная философия, означающая постоянное улучшение и получение максимального эффекта при минимальных затратах. Для производственного процесса это означает, в первую очередь, снижение показателей трудоемкости, увеличение эффективности использования рабочего времени, как следствие, повышение производительности труда и снижение себестоимости.
Скажем, специалисты завода разработали и внедрили ряд интересных решений: синхроконвейеры подачи комплектующих, автоматические захваты кузова. Практически на всех производствах используются автоматические тележки, которые по заданным маршрутам доставляют линии необходимые детали.
Кстати, немало интересного о сборке LADA вы узнаете из нашего видеоролика.
Постоянное улучшение, повышение эргономики, чистота и порядок в производственных помещениях и на каждом рабочем месте, чистая спецодежда, выверенные движения персонала, ничего лишнего — это если объяснить в двух словах, что из себя представляет внедренная производственная система. Важно, что постоянное улучшение и чистый завод — в сознании каждого работника завода. Коллектив активно внедряет кайдзены, доводя до идеальной эргономики свои рабочие места.
… LADA Ижевский автомобильный завод сейчас — это современное предприятие, способное обеспечить должный уровень качества продукции. Из планового советского производства оно превратилось в современный автосборочный комплекс, способный решать самый широкий круг задач: дитя «оборонки» нашло себя на «гражданке».