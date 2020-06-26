Инстинкт самолюбования: первый тест-драйв нового LADA XRAY Cross Instinct

Стресс — один из мощных возбудителей инстинктивных реакций. И появление новой богатой комплектации у LADA Xray Cross можно считать ответом АВТОВАЗа на отсутствие интереса со стороны покупателей к прошлой топ-версии Exclusive (чем не стресс?). Но менять шило на мыло не стали, а подошли к вопросу более основательно и с фантазией.
Внешне опознать особую версию вседорожника не сложно. Для этого достаточно взглянуть на крышу и кожухи боковых зеркал — они черные — и повышают ценность автомобиля, равняя его с более дорогими иномарками, где двухцветный окрас давно в тренде. Трудно сказать, как эта комбинация смотрится в других цветах кузова. Но с «красным сплавом» черный цвет весьма гармонирует. Для невнимательных же по кузову и на внутренних деталях производитель наклеил шильдики с надписью Instinct. А если лень читать, то ищите антенну в виде акульего плавника на крыше и смотрите на колесные диски — они должны быть двухцветными.
Климат-контроль, подогрев руля, лобового стекла, переднего и заднего рядов сидений, комбинированная обивка кожзамом, охлаждаемый бардачок, датчики дождя и света, усиленная тонировка задних боковых стекол, а также системы безопасности и множество других опций перекочевали в топ-версию из комплектации Luxe Prestige.
Изюминкой же новой комплектации стала информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида и он-лайн сервисами от «Яндекс» с бесплатной подпиской на полгода. И это новшество стоит рассмотреть подробнее.
Забирать тестовый автомобиль я приехал с разряженным телефоном. А между тем в кармане лежал список, куда нужно было заехать после посещения дилера. И наличие в мультимедийной системе привычной отечественной навигации с пробками, подсказками и прочим функционалом стало для меня спасением.
— Алиса…, — командую я системе, сообщая адрес, куда надо ехать. А она покорно выполняет команду, и ищет локацию в навигаторе. Как всегда, удобно. Причем если на смартфоне я никогда не включаю 3D-режим просмотра карты, то на большом экране удобнее использовать именно этот формат.
— Алиса, поставь приятную музыку, — продолжаю я. И снова система распознает мою речь, переводя звук в буквы на экране, и в колонках, с глубокими басами и довольно приличным качеством, зазвучал мой заказ.
Вообще появление столь умной мультимедиа в Xray Cross я полностью приветствую. Сразу вспоминаю Ford с его SYNC, для общения с которым предварительно нужно было выучить целый толмут команд. Причем выговаривая их, ни в коем случае нельзя было менять порядок слов. Да и к дикции система была чувствительна. А здесь — лепи от вольного — Алиса все стерпит и поймет. А еще споет, расскажет детям сказку, выдаст прогноз погоды, курс валют, да и вообще станет настоящим помощником и секретарем, который и скорость движения проконтролирует, и нужного абонента по громкой связи наберет.
Пожалуй, единственное, чего не хватает данной системе — быстродействия при управлении руками и безальтернативность управления громкостью на руле. Ну и дизайн интерфейса мог бы быть поинтереснее, чем просто белый экран с пиктограммами приложений.
В остальном Xray Cross Instinct не отличается от рядового «Кросса». Если мы говорим про водительское кресло и кресло переднего пассажира, то удобства в них, пожалуй, больше, чем в сиденьях более простецкой «Гранты», чьи спинки, скорее, выталкивают своего седока, нежели принимают. Здесь же есть боковая поддержка, широкие подушки и, пусть механические, но регулировки по всем направлениям.
Центральная панель управления — удобна. В соответствие с логикой кнопки и «шайбы», отвечающие за работу и регулировку систем, расположены поэтажно. Разве что всем ручкам климатической установки не хватает благородства в работе — при прокручивании пальцами ощущается дешевизна поворотного механизма.
Для хранения вещей между креслами установлен подлокотник с неглубоким боксом, есть полка в нижней части передней панели, два подстаканника и огромных размеров перчаточный ящик. А пассажирам заднего ряда доступны небольшие ниши в дверных картах и вшитые карманы спинок впередистоящих кресел. Сюда же выведено управление подогревом сидений и USB-порт. Не хватает разве что подлокотника. Да и бутылки с водой пассажирам галерки придется держать в руках.
Помните героиню Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт», и то, как сексуально она размахивала ногами, демонстрируя их стройность и не только? Видеосалоны 90-х были забиты пацанами пубертатного возраста под завязку. Так вот: на заднем ряду Xray Cross у актрисы вряд ли получилось бы так изящно перекинуть ногу на ногу — межкресельного пространства маловато, даже несмотря на то, что у «Иксрея» в версии Cross, в отличии от рядовой, задний ряд сдвинут на 25 мм назад. А вот доехать из Москвы, например, до Тулы секс-символ девяностых вполне бы смогла. Чего не скажешь про меня с ростом в 186 см — колени упираются, спине неудобно из-за вертикально поставленных спинок.
Объем багажника LADA Xray Cross составляет 315 литров, что по меркам класса — норма. Однако вазовцы пошли дальше, продумав и организовав его пространство не хуже чехов из Skoda.
Помимо розетки на 12В и различных крючков, на которые навешиваются как сумки, так и всевозможные делители пространства, сюда установили извлекаемый пол. С помощью него можно как расширить вместимость багажного отделения, так и спрятать под ним то, что не должны видеть другие. Подобное решение позволило не только прибавить удобства багажнику, но и убрать ступеньку, образующуюся при сложенных спинках заднего ряда. При таком раскладе вы получаете до 1514 литров пространства с практически ровным полом, что эргономично при загрузке и выгрузке габаритного груза.
В повадках Xray Cross Instinct — без изменений. А вот салон удивил гробовой тишиной. Уровень шумоизоляции — на высоте.
Тугой руль «Иксрея» показался тяжеленным и неповоротливым. Впрочем, у Sandero Stepway все гораздо хуже. Однако руки быстро привыкли, и баранка ничем не раздражала. Вседорожник послушен, реакции что в околонулевой зоне, что на больших углах адекватны, и позволяют не только навалиться на педаль газа в прямиках, но и брать повороты ходом. А случись съехать с дороги на проселок, руль не будет рваться из рук и сотрясаться на маломальских кочках.
Единственное, «но» — на волнистом асфальте вертикальные колебания подвески великоваты, а увеличенный со 195 мм у рядового «Иксрея» до 215 мм на версии Cross дорожный просвет добавил кроссоверу склонности к кренам. Но в целом подвеска соответствует назначению автомобиля — энергоемкая, ударопрочная и комфортабельная. Особенно это оцениваешь на бездорожье — завидев ухабы и кочки можно не сбавлять скорость. Подвеска кроссового «Иксрея» в силах самостоятельно выровнять их, и делает это с должным комфортом для сидящих внутри пассажиров.
Больше возможностей кроссоверу добавляет комплекс LADA Ride Select, с различными предустановленными режимами работы систем безопасности и двигателя. Управление происходит посредством шайбы в нижней части панели управления. Электроника достаточно точно подбирает алгоритм для основных характерных типов дорожного покрытия в нашей стране: грязь, снег, песок. Что, в свою очередь, позволяет не застрять новичку за рулем в первой же луже. Межколесный дифференциал спереди здесь также имеется. Осталось дождаться лишь полного привода.
Работа 1,8-литрового 122-сильного двигателя и 5-ступенчатой механической коробки передач понравилась. В активную зону оборотов мотор выходит быстро. Кроссовер уверено разгоняется, что позволяет не только с легкостью принимать правила игры и скорость потока в городе, но и выпустить пар на загородных пустынных трассах.
Реакции обостряются, если выставить шайбу системы LADA Ride Select в режим Sport. В этом случае притупляется бдительность антипробуксовочной системы, что позволяет стартовать с места более активно и даже с пробуксовкой ведущих колес. Да и в поворотах при соответствующих навыках можно слегка пошалить, пуская кроссовер в легкий управляемый занос — в данном режиме система стабилизации разрешает.
Как показал ознакомительный тест, Xray Cross Instinct –достойный внимания автомобиль. «Но как же другие инстинкты, о которых говорилось выше?», — спросите, вы? Все они у топ-версии отечественного кроссовера есть. Разнообразие в комплектациях — это ли не инстинкт размножения? А выбор — всегда хорошо.
Инстинкт убийцы, почему бы и нет? Очевидно же, что цель вазовцев планомерно освоить ранее не занятую ими нишу в самом ходовом сегменте, отъев кусок праздничного пирога у корейцев и французов. А «Иксрею» есть, что предложить клиенту. Вкупе же все это и есть инстинкт выживания. И если эволюция модели на этом не остановится, то быть ему хищником с огромной палитрой разнообразных инстинктов