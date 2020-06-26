Инстинкт самолюбования: первый тест-драйв нового LADA XRAY Cross Instinct

Стресс — один из мощных возбудителей инстинктивных реакций. И появление новой богатой комплектации у LADA Xray Cross можно считать ответом АВТОВАЗа на отсутствие интереса со стороны покупателей к прошлой топ-версии Exclusive (чем не стресс?). Но менять шило на мыло не стали, а подошли к вопросу более основательно и с фантазией.

Внешне опознать особую версию вседорожника не сложно. Для этого достаточно взглянуть на крышу и кожухи боковых зеркал — они черные — и повышают ценность автомобиля, равняя его с более дорогими иномарками, где двухцветный окрас давно в тренде. Трудно сказать, как эта комбинация смотрится в других цветах кузова. Но с «красным сплавом» черный цвет весьма гармонирует. Для невнимательных же по кузову и на внутренних деталях производитель наклеил шильдики с надписью Instinct. А если лень читать, то ищите антенну в виде акульего плавника на крыше и смотрите на колесные диски — они должны быть двухцветными.

Климат-контроль, подогрев руля, лобового стекла, переднего и заднего рядов сидений, комбинированная обивка кожзамом, охлаждаемый бардачок, датчики дождя и света, усиленная тонировка задних боковых стекол, а также системы безопасности и множество других опций перекочевали в топ-версию из комплектации Luxe Prestige.