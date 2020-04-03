Тест-драйв LADA Granta Cross: выбираем бюджетную альтернативу общественному транспорту

Неизвестно, сколько продлится нынешний коронавирусный «армагеддон» (а главное — не придет ли ему на смену новый), но чтобы обеспечить себе безопасную мобильность на будущее, совсем необязательно быть миллионером. Рассчитывать на новый экземпляр универсала LADA Granta Cross можно с суммой в 500 000—600 000 рублей, и когда отменят самоизоляцию — поспешить к дилеру.

Напомним, что еще пару лет назад сей персонаж, правда, с другим «лицом», был известен, как LADA Kalina Cross. Поступив на рынок в кризисном 2014 году, универсал, слегка приподнятый над бренной землей, стоил чуть больше 400 000 рублей. А возродившись в 2019-м под новым именем и с посвежевшим обликом, он «потяжелел» на целую сотню тысяч, что для бюджетной модели весьма ощутимо.

Главные отличия кросс-варианта от стандартного универсала LADA Granta, доступного по цене 400 с небольшим тысяч руб., можно пересчитать по пальцам, но облик они меняют радикально. В так называемой внедорожной версии мы имеем увеличенную на 20 мм подвеску, пластиковый обвес, молдинг, серебристую накладку на бампер, глянцевые корпуса боковых зеркал, оригинальные 15-дюймовые диски и ряд незначительных изменений в декоре салона.