Тест-драйв LADA Granta Cross: выбираем бюджетную альтернативу общественному транспорту

Неизвестно, сколько продлится нынешний коронавирусный «армагеддон» (а главное — не придет ли ему на смену новый), но чтобы обеспечить себе безопасную мобильность на будущее, совсем необязательно быть миллионером. Рассчитывать на новый экземпляр универсала LADA Granta Cross можно с суммой в 500 000—600 000 рублей, и когда отменят самоизоляцию — поспешить к дилеру.
Напомним, что еще пару лет назад сей персонаж, правда, с другим «лицом», был известен, как LADA Kalina Cross. Поступив на рынок в кризисном 2014 году, универсал, слегка приподнятый над бренной землей, стоил чуть больше 400 000 рублей. А возродившись в 2019-м под новым именем и с посвежевшим обликом, он «потяжелел» на целую сотню тысяч, что для бюджетной модели весьма ощутимо.
Главные отличия кросс-варианта от стандартного универсала LADA Granta, доступного по цене 400 с небольшим тысяч руб., можно пересчитать по пальцам, но облик они меняют радикально. В так называемой внедорожной версии мы имеем увеличенную на 20 мм подвеску, пластиковый обвес, молдинг, серебристую накладку на бампер, глянцевые корпуса боковых зеркал, оригинальные 15-дюймовые диски и ряд незначительных изменений в декоре салона.
Все дополнения во внешности кросс-версии определенно пошли ей на пользу — универсал выглядит гораздо эффектнее своего донора и совсем не теряется среди популярных бюджетных «корейцев», «французов» и уж тем более «китайцев». А что касается увеличенного дорожного просвета размером 198 мм, то в наших условиях это всегда плюс. Собственно, на этом внедорожные преимущества автомобиля заканчиваются, поскольку, увы, система полного привода для модели не предусмотрена.
Сегодня Granta Cross предлагается с двумя бензиновыми 1,6-литровыми моторами — 8-клапанным мощностью 87 л. с. и 106-сильным 16-клапанным атмосферником. В качестве коробки передач на выбор доступны пятиступенчатый «робот» АМТ с одним сцеплением или пятискоростная «механика». Портал «АвтоВзгляд» протестировал версию с весьма производительным тандемом более мощного двигателя и ручной коробки, которая в полной мере раскрывает потенциал топового агрегата.
Пожалуй, знойный темперамент 106-сильной «четверки», подогреваемый удобной и внятной «механикой», можно назвать одним из главных достоинств тольяттинского детища. Жаль, что не хватает более оперативной реакции акселератора — тогда «Гранта» стала бы настоящей «зажигалкой». Резвый мотор просыпается уже с 2000 оборотов, а после 3000 страсти в этом сердечке накаляются не на шутку, и универсал рвется в бой с особым остервенением. Главное --- репко держать руль, чтобы вовремя подлавливать автомобиль на кочках, корректируя траекторию движения.
На проблемном покрытии завышенную подвеску Granta Cross никак не назовешь заботливой и комфортной. Мельчайшие изъяны асфальта транслируется в салон, а на волнообразном дорожном профиле ходовая не блещет собранностью. Зато на отполированном автобане машинка демонстрирует комфортную плавность хода и притворяется настоящим отличником. Добавить бы в настройки руля остроту реакций и создать довести до ума подвеску — цены бы машинке не было.
Зато кудесники из АВТОВАЗа на славу поработали над шумоизоляцией. Звуковой комфорт в Granta Cross приятно удивляет — здесь не слышно ни шума мотора, ни гула шин, ни аэродинамического свиста. В плане экономичности сюрпризов нет: в смешанном режиме силовой агрегат потребляет около 10 л Аи-95.
Что касается апартаментов, то, конечно же, ждать дорогого декора в бюджетной модели не приходится. Хотя салон и облагорожен черными глянцевыми вставками на торпедо и аналогичным обрамлением центральной консоли, и смотрится это неплохо. А кроме того, глаз радует двухцветная обивка сидений и оригинальная панель приборов с яркой оранжевой подложкой. В остальном здесь узнаются не только черты старой доброй «Лады Калины», но и прежние материалы отделки.
Водительское сиденье в «Ладе» хотя и регулируется по высоте, однако все равно посадка кажется высоковатой, что сразу заметят рослые автовладельцы. Вряд ли им поможет регулировка по высоте рулевой колонки — желание спуститься пониже возникает даже при росте 185 см. Хотя в целом сидеть здесь удобно и больших проблем с эргономикой нет.
Еще один признак явной экономии — архаичный монохромный дисплей аудиосистемы крохотных размеров. Зато здесь имеется USB-разъем, а также возможность Bluetooth-соединения и подключения SD-карты. Напомним, что на нашем рынке среди представителей В-класса семейство «Гранты» остается единственным, кто может похвастаться кузовом универсал. Так что размер багажного отделения соответствует законам жанра — 355/670 л.
Стоит ли LADA Granta Cross своих денег и насколько этот вариант приемлем, чтобы изолировать себя при перемещении в условиях карантина, решать потребителю. Но будем откровенны: за те же 600 000 рублей можно прибрести начальные комплектации собратьев размером покрупнее, а главное — с более современной конструкцией. Ведь с аналогичным ценником доступен ряд версий не только LADA Vesta в кузове седан и универсал, но и кроссовера LADA XRAY.