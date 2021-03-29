Genesis показал новую модель в первом видеоролике

Короткий видеоклип призван подогреть интерес публики к грядущей новинке, а потому назвать его информативным и сделать какие-либо выводы о внешнем виде автомобиля крайне сложно. На кадрах видны разве что радиаторная решетка, световые приборы, выштамповка на капоте, дверях и крыльях. Судя по всему, перед нами двухдверное купе — вероятно, даже а-ля спортивное.

Интерьер таинственной модели в видеоролике не демонстрируется. Проскакивают лишь две плана: на первом запечатлена дверная карта, а на втором — весьма любопытный селектор автоматической трансмиссии. Он представляет собой шар с ярко-желтой подвеской, вращающийся вокруг своей оси. Будет очень интересно узнать поподробнее, как реализовано столь неординарное решение.