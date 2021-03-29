Genesis показал новую модель в первом видеоролике

Короткий видеоклип призван подогреть интерес публики к грядущей новинке, а потому назвать его информативным и сделать какие-либо выводы о внешнем виде автомобиля крайне сложно. На кадрах видны разве что радиаторная решетка, световые приборы, выштамповка на капоте, дверях и крыльях. Судя по всему, перед нами двухдверное купе — вероятно, даже а-ля спортивное.
Интерьер таинственной модели в видеоролике не демонстрируется. Проскакивают лишь две плана: на первом запечатлена дверная карта, а на втором — весьма любопытный селектор автоматической трансмиссии. Он представляет собой шар с ярко-желтой подвеской, вращающийся вокруг своей оси. Будет очень интересно узнать поподробнее, как реализовано столь неординарное решение.
Разумеется, никаких технических подробностей о прототипе представители компании Genesis в преддверии премьеры не раскрывают. Вероятнее всего, автомобиль приводится в движение полностью электрической силовой установкой. По крайней мере, прародитель этой предсерийной модели — концептуальное купе Essentia — был именно электрокаром.
К слову, когда показали ту машину, а это случилось три года назад, корейцы говорили, что намерены однажды-таки «довести» ее до конвейера. Причем примерным сроком премьеры товарной или предсерийной модели назывался как раз 2021 год.
Новое купе Genesis представят публике 31 марта в Южной Корее. Тогда же, вероятно, представители марки раскроют все подробности и, главное, расскажут о своих планах на эту модель.