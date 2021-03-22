Как сервисмены разоряют автовладельцев при ремонте АКП

Обман клиента, желающего починить «автомат» своей машины, часто начинается еще на стадии предварительных договоренностей.

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Потенциальную жертву «развода» завлекают, например, обещаниями починить АКП за день. Но это, на самом деле, физически невозможно. К сожалению, только на разборку и грамотную дефектовку внутренностей агрегата может иной раз уйти рабочий день.

Или обещают, что починят «коробку» дешево. Автовладелец по телефону рассказывает сотруднику автосервиса о симптомах поломки «автомата», а тот ему немедленно гарантирует, что за все работы потребуется заплатить не более 30 000—40 000 рублей. Хотя любой, кто сталкивался с ремонтом АКП, скажет вам, что это в 3—4 раза меньше, чем в реальности обходится «лечение» типичных проблем «автомата».

Так или иначе, автомобилист «клюет» на декларируемую цену или скорость будущего ремонта и отдает машину в автосервис. Там по-быстрому разбирают КП и в этот момент обман раскрывается: сервисмены объявляют клиенту истинную цену и сроки ремонта его машины. Деваться бедолаге, как правило, уже некуда, приходится чиниться на выставленных условиях. Ведь в случае отказа от таких навязанных, по сути, «услуг», бесплатно собирать и устанавливать заново на авто «автомат» ему никто не будет. Более того, за произведенные демонтаж, разбор и фактически произведеную дефектовку КП, обманщиками в любом случае заплатить придется.