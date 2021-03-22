Как сервисмены разоряют автовладельцев при ремонте АКП

Обман клиента, желающего починить «автомат» своей машины, часто начинается еще на стадии предварительных договоренностей.
ЗАЗЫВАЛЫ
Потенциальную жертву «развода» завлекают, например, обещаниями починить АКП за день. Но это, на самом деле, физически невозможно. К сожалению, только на разборку и грамотную дефектовку внутренностей агрегата может иной раз уйти рабочий день.
Или обещают, что починят «коробку» дешево. Автовладелец по телефону рассказывает сотруднику автосервиса о симптомах поломки «автомата», а тот ему немедленно гарантирует, что за все работы потребуется заплатить не более 30 000—40 000 рублей. Хотя любой, кто сталкивался с ремонтом АКП, скажет вам, что это в 3—4 раза меньше, чем в реальности обходится «лечение» типичных проблем «автомата».
Так или иначе, автомобилист «клюет» на декларируемую цену или скорость будущего ремонта и отдает машину в автосервис. Там по-быстрому разбирают КП и в этот момент обман раскрывается: сервисмены объявляют клиенту истинную цену и сроки ремонта его машины. Деваться бедолаге, как правило, уже некуда, приходится чиниться на выставленных условиях. Ведь в случае отказа от таких навязанных, по сути, «услуг», бесплатно собирать и устанавливать заново на авто «автомат» ему никто не будет. Более того, за произведенные демонтаж, разбор и фактически произведеную дефектовку КП, обманщиками в любом случае заплатить придется.
ЧУЖАЯ СТРУЖКА
Случаются и откровенные «разводы». Например в демонтированный поддон «автомата» подсыпают стружку из другой, сломанной КП и сообщают автовладельцу, что он «попал» на капремонт с заменой всего и вся.
НАГЛЫЙ ОБМАН
Впрочем, сладкое (для ремонтника) слово «капремонт» может прозвучать и без подсыпания стружки. При этом «специалист» автосервиса просто уверенным тоном сообщает, что «эта деталь — уже все, и эта сломалась, и эта вышла из строя». Не особо продвинутый в технике автовладелец не в состоянии проверить правдивость таких заявления. И потому вынужден беспрекословно платить за замену вполне работоспособных узлов на новые.
«ФОКУСЫ» С ПОДМЕНОЙ
В некоторых СТО вместо ремонта сломанной «коробки» ее тайком от клиента подменяют точно такой же, но купленной на авторазборке. А деньги берут, как за полное восстановление с использованием новых дорогих запчастей. Сколько потом протянет до поломки такая «бэушка» никто не знает. Поэтому гарантию на свою «работу» жуликоватые сервисмены если и дают, то смешную — не более полугода.
Примерно из той же «оперы» — продажа клиенту точно такой же «коробки» с разборки, но под видом восстановленной или качественно отремонтированной. Не за дешево, разумеется. Для видимости, якобы перебранную КП обрабатывают пескоструйной машиной, чтобы блестела словно новая и хорошо обслуженная. Внутрь этой сияющей рухляди с авторазборки никто, разумеется, и не думает лезть.
НЕ ТА ПРОБЛЕМА
Ну и, наконец, способ, рассчитанный на совсем неподготовленных технически автовладельцев. Тут сервисмены за неисправность «автомата» выдают проблемы совершенно иного узла машины. Например, когда из-за поломки какого-либо датчика в моторе или, скажем «умерших» свечей зажигания автомобиль на ходу может дергаться и «не ехать». А автовладельцу сообщают, что у него «умерла» АКП. Цена замена свечей — копейки на фоне стоимости ремонта «коробки». Грех не «развести» на такое автовладельца, если он явно демонстрирует полнейшую «недружбу» с техникой.