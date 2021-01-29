Каких бед ждать водителю от защитной сетки в решетке радиатора

При покупке нового автомобиля дилеры навязывают огромное количество опций. Опустим тот факт, что ценник, за который они их продают новоиспеченным автовладельцам и стоимость работ по установке переходят все границы дозволенного. Некоторые из них просто не нужны, а то и вовсе несут вред системам автомобиля.

Возьмем, к примеру, одну из самых трендовых опций — сетку под радиаторную решетку. Дилеры клянутся всеми Богами, что это великое благо, которое стоит вложенных в него денег, а это, к слову, от 5 000 рублей и выше, в зависимости от площади защиты. И это при реальной цене самой решетки от 300 рублей за пластину размером 20х100 мм. Решетка, мол, защитит радиатор автомобиля от летящих из-под колес впередиидущих автомобилей камней. А ведь он стоит несравнимо дороже вложений в «полезный» тюнинг.

Как же тут не повестись. Ведь менеджер в красках рассказывает о возможных проблемах и стоимости замены радиатора на новый. К тому же, часто у будущего автовладельца попросту нет выбора — сетку уже установили, и без нее автомобиль не продадут. А если настоять на демонтаже опции, то снова придется его оплатить по дилерским, отнюдь не гуманным, ценам. А потому забирают как есть, уверовав в то, что от сетки под грилем одни плюсы. Как бы не так!