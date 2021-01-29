Каких бед ждать водителю от защитной сетки в решетке радиатора

При покупке нового автомобиля дилеры навязывают огромное количество опций. Опустим тот факт, что ценник, за который они их продают новоиспеченным автовладельцам и стоимость работ по установке переходят все границы дозволенного. Некоторые из них просто не нужны, а то и вовсе несут вред системам автомобиля.
Возьмем, к примеру, одну из самых трендовых опций — сетку под радиаторную решетку. Дилеры клянутся всеми Богами, что это великое благо, которое стоит вложенных в него денег, а это, к слову, от 5 000 рублей и выше, в зависимости от площади защиты. И это при реальной цене самой решетки от 300 рублей за пластину размером 20х100 мм. Решетка, мол, защитит радиатор автомобиля от летящих из-под колес впередиидущих автомобилей камней. А ведь он стоит несравнимо дороже вложений в «полезный» тюнинг.
Как же тут не повестись. Ведь менеджер в красках рассказывает о возможных проблемах и стоимости замены радиатора на новый. К тому же, часто у будущего автовладельца попросту нет выбора — сетку уже установили, и без нее автомобиль не продадут. А если настоять на демонтаже опции, то снова придется его оплатить по дилерским, отнюдь не гуманным, ценам. А потому забирают как есть, уверовав в то, что от сетки под грилем одни плюсы. Как бы не так!
Да, что касается защиты, здесь дилеры не лукавят. Мелкоячеистая решетка действительно не позволит крупным камешкам влететь в подкапотное пространство. Но начнем с того, что, как правило, перед радиатором системы охлаждения двигателя, если автомобиль с кондиционером или климат-контролем, всегда установлен радиатор климатической установки, который перекрывает большую площадь предыдущего, и выступает в качестве дополнительной защиты.
Помимо того, что все радиаторы без проблем переносят не фатальные замятия (а чаще всего попадание камешков не несут им больших повреждений, да и автопроизводители — далеко не дураки, делать радиаторы из хрусталя), стоимость радиатора кондиционера, даже если он поврежден под списание, раза в четыре ниже, чем радиатора охлаждения двигателя. А потому, даже париться не стоит.
Если ваш повседневный путь не пролегает по гравийному проселку с активным шестиполосным движением, то незащищенных радиаторов вам хватит на весь срок владения автомобилем, а то и вовсе до конца дней транспортного средства. А вот доживет ли до своей естественной смерти машина с установленной под решеткой сеткой — вопрос.
Все дело в том, что автопроизводители очень тщательно подходят к вопросу охлаждения подкапотного пространства и, в частности, двигателя. Для этого специалисты с высшим образованием и инженеры-аэродинамики неделями трудятся над тем, чтобы обеспечить автомобиль воздухом, особенно в летнюю жару. И декоративная радиаторная решетка играет здесь далеко не последнюю роль — она должна быть такой, чтобы потоки набегающего воздуха без труда проходили сквозь нее, обеспечивая двигателю и другим агрегатам автомобиля дополнительное охлаждение. Установленная же под гриль сетка существенно ухудшает процесс терморегуляции в подкапотном пространстве.
Из-за того, что давление набегающего потока сильно снижается, и под капот попадает гораздо меньше свежего воздуха, растет температура двигателя. Чтобы ее снизить, система охлаждения автомобиля дает команду на более частые включения вентилятора охлаждения радиатора. Стоит ли говорить о том, что постоянная работа в таком режиме –путь к стремительному износу элементов системы.
Климатической установке тоже приходится несладко. Давление фреона в системе кондиционирования существенно вырастает, и не падает. Иными словами, мы снова получаем длительные перегрузки, которые, в свою очередь, негативно сказываются на компрессоре кондиционера.
Удивительно, что при полном попустительстве автопроизводителей, их официальные дилеры, без каких-либо тестов, сертификаций и прочих, подтверждающих безопасность установленной под решетку радиатора сетки, навязывают данную опцию покупателям, не предупреждая о возможных негативных последствиях. А потому не стоит идти у них на поводу.