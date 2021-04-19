Range Rover пятого поколения испытали на Нюрбургринге

Громкий визг шин, приличный темп — но, кажется, это не предел нового Range Rover. Вероятно, пилот и не ставил перед собой задачу поразить публику рекордной скоростью. Скорее всего, он тестировал выносливость агрегатов и управляемость автомобиля в поворотах. Что ж, как мы видим в сюжете, машина ведет себя достойно: учитывая ее солидные габариты и массу, можно сказать, что крены минимальные.

Судя по звуку выхлопа, под капотом тестового прототипа скрывается могучий V8. Похоже, британцы испытывают внедорожник с новым 4,4-литровым мотором твин-турбо от BMW. Предполагается, что именно этот двигатель сменит на боевом посту топовую «восьмерку» объемом 5,0 литра, которой располагает текущее поколение модели.