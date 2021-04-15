В Россию привезут дорогой, но уникальный Jeep Wrangler

Для российского рынка специальная версия Wrangler «80th Anniversary» будет оснащена двухлитровым турбомоторм отдачей 272 л. с. и 8-ступенчатой «автоматом». Ну, а просить за такой автомобиль планируют от 5 365 000 рублей.

И еще одна новость от именитого бренда. С момента появления Jeep Compass на европейском рынке четыре года назад было продано более 200 000 таких автомобилей. А это — на секундочку — более 40% от всех продаж марки! Чтобы закрепить успех, американцы провели модернизацию модели.