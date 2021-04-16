Для чего в машине всегда нужно иметь жвачку и карандаш

Начнем с жевательной резинки. Кроме как способствовать чистоте зубов людей вообще, о которой талдычит каждая телереклама «баблгама», она может пригодиться именно водителю. Когда человек жует, это провоцирует приток крови к голове. Но не только к активно работающим челюстям. Наше «серое вещество» также получает при этом дополнительную порцию питания и кислорода.

Кроме того, жевание активизирует очень полезный участок мозга под названием гиппокамп, отвечающий за внимание и кратковременную память. Таким образом чавкающий жвачкой водитель становится более внимателен и собран. Это полезно как при езде в интенсивном городском потоке, так и при движении по трассе. Помогает вовремя и адекватно отреагировать на смену дорожной ситуации, не пропустить дорожный знак и тому подобное.

А при монотонном движении по шоссе жвачка не даст водителю заснуть. С другой стороны, жвачка может помочь и в медицинском смысле. Так, когда довелось изрядно проголодаться за рулем или наоборот, съесть какого-нибудь фастфуда в пути, бывает, что разыгрывается изжога.