Для чего в машине всегда нужно иметь жвачку и карандаш

Начнем с жевательной резинки. Кроме как способствовать чистоте зубов людей вообще, о которой талдычит каждая телереклама «баблгама», она может пригодиться именно водителю. Когда человек жует, это провоцирует приток крови к голове. Но не только к активно работающим челюстям. Наше «серое вещество» также получает при этом дополнительную порцию питания и кислорода.
Кроме того, жевание активизирует очень полезный участок мозга под названием гиппокамп, отвечающий за внимание и кратковременную память. Таким образом чавкающий жвачкой водитель становится более внимателен и собран. Это полезно как при езде в интенсивном городском потоке, так и при движении по трассе. Помогает вовремя и адекватно отреагировать на смену дорожной ситуации, не пропустить дорожный знак и тому подобное.
А при монотонном движении по шоссе жвачка не даст водителю заснуть. С другой стороны, жвачка может помочь и в медицинском смысле. Так, когда довелось изрядно проголодаться за рулем или наоборот, съесть какого-нибудь фастфуда в пути, бывает, что разыгрывается изжога.
Дискомфорт и жжение в желудке могут вывести из себя кого угодно, а тут еще и ехать приходится… Так вот, изжога — следствие выделения слишком большого количества желудочного сока и воздействия на стенки желудка кислоты, содержащейся в нем. А когда человек жует жвачку, во рту выделяется много слюны, в составе которой присутствует щелочь. Попадая в желудок, она нейтрализует кислоту желудочного сока и снимает симптомы изжоги.
Еще один способ применения жвачки — в деле наведения порядка в авто. Все знают, что «баблгам» — штука липкая. Это его свойство можно использовать для удаления загрязнений из узких щелей и прочих труднодоступных мест в салоне авто. Разжовываем ее до мягкого состояния и почти полного исчезновения вкуса и вдавливаем этот «клининговый инструмент» во всякие щели «приборки», стыки панелей, зазоры между кнопками и прочие местечки, куда норовят набиться пыль, крошки, собачья шерсть и прочая грязь.
Самый обычный карандаш тоже должен всегда присутствовать в бардачке. Он может оказаться незаменим, например, если нужно срочно записать госномер автомобиля, скрывающегося с места ДТП. Ведь видеорегистратор может быть направлен в другую сторону, а авторучка — замерзнуть на морозе или высохнуть со временем. А карандашу это все ни по чем — бери и пиши в любой момент!
Опустим ценность карандаша в случае нужды почесать себе труднодоступное место на спине, хотя зуд, порой, может вымотать все нервы водителю. Вместо этого вспомним, что тонким карандашом, помимо прочего, удобно доставать мелкие вещи, если они оказываются в какой-то узкости — например, между сиденьем и тоннелем трансмиссии.
Карандаш с мягким грифелем может помочь придать более презентабельный вид темному пластику салона — если исползовать его для подкраски царапин на нем. Ну и на крайний случай карандаш можно применить как одноразовое средство самообороны, если ситуация на дороге дойдет до столкновения с неадекватом. Сильный тычок этой деревяшкой в область ребер очень болезненен и может охладить тягу к безудержному рукоприкладству у разбушевавшегося оппонента.