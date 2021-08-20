Bentley представила публике сразу несколько новых автомобилей

За четыре дня фестиваля стенд Bentley посетили более 2500 человек, которые могли не только любоваться роскошными автомобилями, но и испытывать их в рамках тест-драйвов. Впервые на одной площадке собрали модели трех линеек ателье Mulliner — Classic, Coachbuilt и Collections. А дополняли экспозицию первые клиентские экземпляры родстера Mulliner Bacalar и реплика довоенного Blower Continuation Series.

На фестиваль также привезли гибридную модификацию седана Flying Spur, поступившую в продажу в июле. Автомобиль комплектуется системой, выстроенной вокруг наддувного 2,9-литрового V6: суммарная отдача установки достигает 544 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Рядом с «зеленой» четырехдверкой красовался кроссовер Bentayga — тоже гибридный.