Bentley представила публике сразу несколько новых автомобилей

За четыре дня фестиваля стенд Bentley посетили более 2500 человек, которые могли не только любоваться роскошными автомобилями, но и испытывать их в рамках тест-драйвов. Впервые на одной площадке собрали модели трех линеек ателье Mulliner — Classic, Coachbuilt и Collections. А дополняли экспозицию первые клиентские экземпляры родстера Mulliner Bacalar и реплика довоенного Blower Continuation Series.
На фестиваль также привезли гибридную модификацию седана Flying Spur, поступившую в продажу в июле. Автомобиль комплектуется системой, выстроенной вокруг наддувного 2,9-литрового V6: суммарная отдача установки достигает 544 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Рядом с «зеленой» четырехдверкой красовался кроссовер Bentayga — тоже гибридный.
Для тех, кто пропустил премьеру кабриолета Bentley Continental GT Speed, в экспозицию включили и его. Автомобиль с открытым верхом унаследовал технические решения от одноименного купе. В движение его приводит могучий W12 в 659 л. с. — разгон до первой сотни занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.
Наконец, посетителей знакомили со стратегией Beyond100 — девятилетнего плана развития Bentley. Британцы намерены стать лидерами в сфере «роскошной устойчивой мобильности» и сосредоточиться на разработке новейших технологий, которые позволят минимизировать выброс вредных веществ в окружающую среду.