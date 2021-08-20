Bentley представила публике сразу несколько новых автомобилей

Фото: Bentley
На фестивале Monterey Car Week в солнечной Калифорнии компания Bentley презентовала целую россыпь новинок: в частности, несколько автомобилей придворного ателье Mulliner и машины с гибридными силовыми установками. Кроме того, британцы привезли кабриолет Continental GT Speed, дебютировавший минувшей весной — для тех, кто еще не успел с ним познакомиться.
Кристина Извекова

За четыре дня фестиваля стенд Bentley посетили более 2500 человек, которые могли не только любоваться роскошными автомобилями, но и испытывать их в рамках тест-драйвов. Впервые на одной площадке собрали модели трех линеек ателье Mulliner — Classic, Coachbuilt и Collections. А дополняли экспозицию первые клиентские экземпляры родстера Mulliner Bacalar и реплика довоенного Blower Continuation Series.

На фестиваль также привезли гибридную модификацию седана Flying Spur, поступившую в продажу в июле. Автомобиль комплектуется системой, выстроенной вокруг наддувного 2,9-литрового V6: суммарная отдача установки достигает 544 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Рядом с «зеленой» четырехдверкой красовался кроссовер Bentayga — тоже гибридный.

Фото: Bentley

Для тех, кто пропустил премьеру кабриолета Bentley Continental GT Speed, в экспозицию включили и его. Автомобиль с открытым верхом унаследовал технические решения от одноименного купе. В движение его приводит могучий W12 в 659 л. с. — разгон до первой сотни занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Наконец, посетителей знакомили со стратегией Beyond100 — девятилетнего плана развития Bentley. Британцы намерены стать лидерами в сфере «роскошной устойчивой мобильности» и сосредоточиться на разработке новейших технологий, которые позволят минимизировать выброс вредных веществ в окружающую среду.

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20 августа 2021
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