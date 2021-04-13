Bentley удивила новым кабриолетом Continental GT Speed

У версии Speed турбомотор W12 объемом 6 литров форсирован до 659 вместо оригинальных 635 л. с. на обычном «Континентале», хотя крутящий момент остался прежним — 900 Нм. При этом разгон до «сотни» занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Углерод-керамические тормоза, 22-дюймовые колеса, перенастроенное адаптивное шасси, а также скорострельную версию восьмиступенчатого преселективного «робота» мы видели на закрытой версии, а теперь все это хозяйство перешло кабриолету.