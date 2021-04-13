Bentley удивила новым кабриолетом Continental GT Speed

У версии Speed турбомотор W12 объемом 6 литров форсирован до 659 вместо оригинальных 635 л. с. на обычном «Континентале», хотя крутящий момент остался прежним — 900 Нм. При этом разгон до «сотни» занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.
Углерод-керамические тормоза, 22-дюймовые колеса, перенастроенное адаптивное шасси, а также скорострельную версию восьмиступенчатого преселективного «робота» мы видели на закрытой версии, а теперь все это хозяйство перешло кабриолету.
Также по наследству ему достались блокировка заднего дифференциала и уравляемые задние колеса… А единственное отличие — мягкая крышей, которая складывается или раскладывается всего за 19 секунд. На выбор есть ткани семи цветов.
Любопытно, что мягкая многослойная крыша обеспечивает такую же шумоизоляцию салона, что была и у купе прошлого поколения. Плднимать и опукать ее разрешается на скоростях до 50 км/ч.
И продолжая тему автомобильного эксклюзива. В этом году без преувеличения культовой марке Jeep исполняется 80 лет. В честь юбилея заокеанский бренд выпустит специальные версии для внедорожника Wrangler. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинку можно приобрести прямо сейчас.