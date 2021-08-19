Зачем на высоковольтные провода над дорогами вешают красные и белые шары

Перегоны по автомагистралям между точками интереса на маршруте — не самое захватывающий момент в путешествии на машине. Но даже двигаясь по трассе можно увидеть то, что могло бы порадовать глаз истосковавшегося по впечатлениям туриста.

Помимо рядовых природных красот в виде бескрайних полей пшеницы или же подсолнечника, гор и ссутулившихся придорожных деревушек, неподдельный интерес вызывают различные техногенные постройки, например, ветряки, вырабатывающие электроэнергию. Но порой взору путешественников открываются и весьма странные вещи, которые не получается объяснить ни самому, ни тем, кто путешествует с тобой в машине. Например, многие частенько замечали над дорогой подвешенные на высоковольтных проводах шары красного и белого цвета. Для чего они нужны, и чем могут быть полезны?

Начнем с того, что шары — явление всероссийского, и даже мирового масштаба. Их можно встретить и в столице, и на проводах в Подмосковье, и путешествую к морю по М4, и вообще везде, где есть высоковольтные ЛЭП. А называются они «Заградительный шар-маркер». Но от чего они загораживают провода?