Зачем на высоковольтные провода над дорогами вешают красные и белые шары

Перегоны по автомагистралям между точками интереса на маршруте — не самое захватывающий момент в путешествии на машине. Но даже двигаясь по трассе можно увидеть то, что могло бы порадовать глаз истосковавшегося по впечатлениям туриста.
Помимо рядовых природных красот в виде бескрайних полей пшеницы или же подсолнечника, гор и ссутулившихся придорожных деревушек, неподдельный интерес вызывают различные техногенные постройки, например, ветряки, вырабатывающие электроэнергию. Но порой взору путешественников открываются и весьма странные вещи, которые не получается объяснить ни самому, ни тем, кто путешествует с тобой в машине. Например, многие частенько замечали над дорогой подвешенные на высоковольтных проводах шары красного и белого цвета. Для чего они нужны, и чем могут быть полезны?
Начнем с того, что шары — явление всероссийского, и даже мирового масштаба. Их можно встретить и в столице, и на проводах в Подмосковье, и путешествую к морю по М4, и вообще везде, где есть высоковольтные ЛЭП. А называются они «Заградительный шар-маркер». Но от чего они загораживают провода?
Развитие в нашей стране малой авиации идет вяло, но все же идет. А потому возникла необходимость защитить и ЛЭП, и пилотов небольших самолетов и вертолетов, которые нет-нет да появляются в небе с экскурсиями или в качестве авиатакси.
К тому же, в сельскохозяйственных районах страны с помощью малой авиации до сих пор обрабатывают поля различными химикатами для уничтожения вредителей и удобрениями. Военные вертолеты и самолеты, летящие на низкой высоте, также рискуют столкнуться с ЛЭП. Согласитесь, заметить провода на высокой скорости или когда солнце светит в глаза пилоту весьма проблематично. Вот для сохранения жизней пилотов и их пассажиров и вешают эти самые заградительные авиационные шары.
Сами шары изготовлены из стекловолокна. Бывают однотонными (красного, белого, синего либо полностью оранжевого цвета), а бывают в комбинированной расцветке, которая наносится в шахматном порядке. Для того, чтобы закрепить шары на ЛЭП используют отдельно протянутый трос. Заградительный шар располовинивается, и цепляется к тросу. А чтобы он удерживался на месте, его крепко приматывают проволокой к тросу. Если смотреть на такие шары против солнца, то они все равно остаются заметными черными точками, что должно насторожить пилотов, и спровоцировать их на облет препятствия.
Что ж, теперь, путешествуя с семьей, вы сможете блеснуть знаниями, и ответить на очередной детский вопрос. Да и остальные пассажиры, уверены, с удовольствием послушают вас.