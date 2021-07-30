Bentley представила особую версию гибридного Flying Spur

Flying Spur Hybrid Odyssean Edition получил гибридную установку, что развивает мощность 544 л. с. и крутящий момент 750 Н·м. В ее основе лежит 2,9-литровый бензиновый V6, притом бензоэлектрическая версия почти не уступает версии Flying Spur V8 по динамике разгона, преодолевая отметку 100 км/ч за 4,3 секунды.

Во внешности модели на себя первым делом обращают внимание эксклюзивные колесные диски диаметром 21 дюйм, а также декоративные штрихи в нижней части кузова — это элементы переднего и заднего бамперов, окантовка оптики, боковые хромированные накладки. Также для новинки была разработана палитра из шести фирменных цветов.