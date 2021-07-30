Bentley представила особую версию гибридного Flying Spur

Flying Spur Hybrid Odyssean Edition получил гибридную установку, что развивает мощность 544 л. с. и крутящий момент 750 Н·м. В ее основе лежит 2,9-литровый бензиновый V6, притом бензоэлектрическая версия почти не уступает версии Flying Spur V8 по динамике разгона, преодолевая отметку 100 км/ч за 4,3 секунды.
Во внешности модели на себя первым делом обращают внимание эксклюзивные колесные диски диаметром 21 дюйм, а также декоративные штрихи в нижней части кузова — это элементы переднего и заднего бамперов, окантовка оптики, боковые хромированные накладки. Также для новинки была разработана палитра из шести фирменных цветов.
В интерьере новинки стоит отметить панели, отделанные твидом из стопроцентной британской шерсти. Накладки на передней панели и подлокотниках выполнены из шпона с открытыми порами, который покрыт всего лишь тремя сверхтонкими слоями лака общей толщиной 0,1 мм.
Центральная консоль украшена минималистичным декором из шпона Piano Linen, а особая трехцветная цветовая схема кожаной отделки придает интерьеру «глубину». Помимо новых материалов для отделки также используется невероятно долговечная кожа.
Так что ценители британской роскоши могут занимать очередь. Притом не только для себя, но и своих детей, ведь роскошный бренд решил порадовать маленьких водителей, выпустив люксовый велосипед без педалей под грифом Bentley Collection.