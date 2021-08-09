Названы самые продаваемые кроссоверы по итогам июля в России

В прошлом месяце корейскому автопроизводителю удалось реализовать 5246 кроссоверов Hyundai Creta. Неплохой результат, однако это на 26% ниже показателя годичной давности. Видимо, новое поколение «Креты» наши покупатели все еще не до конца распробовали.

Второе место занимает LADA Niva с результатом в 4555 проданных машин. А вот тут тольяттинский кроссовер с повадками вездехода показал рост на 29% по сравнению с июлем прошлого года. Третий результат за Renault Duster — 3408 штук. Здесь также наблюдается рост на 17%, который, вероятно, связан с новым поколением «Дастера», которое оказалось довольно удачным.

В пятерку самых популярным машин также вошли Toyota RAV4 с результатом в 2797 реализованных автомобилей и Vokswagen Tiguan, чьи продажи составили 2302 машины.