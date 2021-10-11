Российские владельцы автомобилей Opel попытались установить рекорд Гиннесса

Ощущение праздника появляется, как только съезжаешь со МКАД на Минское шоссе. А все потому, что на трассе встречается непривычно много самых разных «Опелей»: одни с наклейками, вторые с флагами, третьи приветствуют каждого «собрата» сигналом клаксона, а четвертые и вовсе притормаживают на обочине, чтобы прибиться к колонне «молниеносных». И все держат путь в парк «Патриот», где вот-вот установится рекорд Гиннесса.
Задумка у организаторов была следующая: собрать на одной площадке несколько тысяч автомобилей Opel и расставить их таким образом, чтобы «сложился» логотип марки — молния в кружке. Для официального рекорда требовалась 1601 машина. На Opel Fest зарегистрировалось порядка 2200 участников, но доехали, к сожалению, лишь около 1500.
Да, попасть в Книгу Гиннесса не удалось, но хотя бы побилось достижение одиннадцатилетней давности, когда российские владельцы Opel «выстроили» логотип из 180 автомобилей.
Впрочем, попытка установить рекорд не была единственной активностью, предусмотренной программой фестиваля. Пока организаторы выстраивали автомобили, на главной сцене выступали музыканты, а в перерывах проводились любопытные тематические викторины, по итогам которых победителей награждали памятными призами. Вот вы, например, знаете, в каком городе находится российский завод Continental? Правильно, в Калуге.
Ну и, конечно, автомобили — посмотреть на Opel Fest действительно было на что. Гуляя по рядам, можно было отыскать самые разные «Опеля», начиная от примелькавшихся Astra, Corsa и Insignia, заканчивая уникальными Opel Capitan 1939 года. Всего, как говорят организаторы, на мероприятие прибыли 536 представителей различных моделей, поколений и модификаций. В их числе — как обычные машины, так и «тачки» на всевозможном «тюнинге».
Выступили перед участниками и руководители российского офиса Opel. Они в очередной раз напомнили, что в обозримом будущем планируют наладить экспорт «отечественных» машин (микроавтобусов, фургонов и компактвенов) в Европу. А еще пообещали каждый год радовать фанатов бренда новинками, но без подробностей. Вероятно, они намекали в том числе и на Astra шестого поколения, которая могла бы к нам приехать в следующем году.