Российские владельцы автомобилей Opel попытались установить рекорд Гиннесса

Ощущение праздника появляется, как только съезжаешь со МКАД на Минское шоссе. А все потому, что на трассе встречается непривычно много самых разных «Опелей»: одни с наклейками, вторые с флагами, третьи приветствуют каждого «собрата» сигналом клаксона, а четвертые и вовсе притормаживают на обочине, чтобы прибиться к колонне «молниеносных». И все держат путь в парк «Патриот», где вот-вот установится рекорд Гиннесса.

Задумка у организаторов была следующая: собрать на одной площадке несколько тысяч автомобилей Opel и расставить их таким образом, чтобы «сложился» логотип марки — молния в кружке. Для официального рекорда требовалась 1601 машина. На Opel Fest зарегистрировалось порядка 2200 участников, но доехали, к сожалению, лишь около 1500.

Да, попасть в Книгу Гиннесса не удалось, но хотя бы побилось достижение одиннадцатилетней давности, когда российские владельцы Opel «выстроили» логотип из 180 автомобилей.