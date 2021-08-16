Opel Zafira Life: искушение комфортом в Дивеевском монастыре

Сто лет назад крестьяне на пути в самые отдаленные монастыри преодолевали пешком сотни верст в любую погоду, чтобы в молитве поклониться святым мощам и чудотворным иконам. Поэтому в традиционном понимании «паломничество» и «комфорт» — понятия взаимоисключающие. Но у нас — другая история…

В помощь пилигримам

Трехрядный микроавтобус — едва ли не самый оптимальный вариант для длительных семейных путешествий. Не секрет, что главное достоинство такого представителя семейства LCV — вместительность.

Особенно, если в ваше распоряжении такое авто, как у нас — топовая семиместная версия Opel Zafira Life Cosmo с длинным кузовом L размером 5309х2010х1877 мм. Но о всех удобствах авто — чуть позже, а сейчас вернемся к делам духовным.