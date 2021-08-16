Opel Zafira Life: искушение комфортом в Дивеевском монастыре

Сто лет назад крестьяне на пути в самые отдаленные монастыри преодолевали пешком сотни верст в любую погоду, чтобы в молитве поклониться святым мощам и чудотворным иконам. Поэтому в традиционном понимании «паломничество» и «комфорт» — понятия взаимоисключающие. Но у нас — другая история…
В помощь пилигримам
Трехрядный микроавтобус — едва ли не самый оптимальный вариант для длительных семейных путешествий. Не секрет, что главное достоинство такого представителя семейства LCV — вместительность.
Особенно, если в ваше распоряжении такое авто, как у нас — топовая семиместная версия Opel Zafira Life Cosmo с длинным кузовом L размером 5309х2010х1877 мм. Но о всех удобствах авто — чуть позже, а сейчас вернемся к делам духовным.
Паломник — не турист
С одной стороны, такое странничество для простого христианина было тяжелым испытанием, а с другой — добровольной и благодатной жертвой, которая приближала его к Богу. Известна масса случаев, когда крестьяне средней России пешком ходили на Святую землю — в Паленстину, а это, между прочим, 4000 километров через леса, болота и горы.
Даже в наше время настоящий паломник в своих поездках всегда готов к определенным испытаниям и лишениям. Поэтому, как правило, его не испугают суровые условия монастырских гостиниц, постная кухня, длинные очереди к святыням, долгие богослужения в храмах и самая ненастная погода. Конечно, это не сравнить с испытаниями древних странников, но тем не менее привычный уют и комфорт для современного опытного паломника отходит на второй план, и это его главное отличие от классического туриста.
Важно понимать, что все испытания и лишения в таких путешествиях — не самоцель. Поклониться святыням и помолиться Богу в святых местах могут и обычные туристы, неравнодушные к вопросам веры. Тем более, при крупных монастырях сейчас всегда найдутся комфортабельные гостиницы и кафе на любой вкус и кошелек.
Нам, правда, было проще. Ведь комплектация нашего автомобиля вмещает два полноценных кресла на втором ряду и трехместный диван на заднем. Кузов L-версии удлинен на 300 мм за счет дополнительного пространства багажника.
Таким образом, его объем от пола до крыши составляет 1384 л. А со сложенными вторым и третьим рядами сидений, «пещера» с ровным полом увеличится до 3300 л с длинной — до 2700 мм. С параметрами такого авто в теплое время года можно сэкономить на гостинице и даже на палатке, приспособив грузовой отсек под спальные места. Ведь сидения в Zafira Life легко демонтируются.
Кроме того, для пассажиров здесь предусмотрены пара сдвижных дверей с электроприводом с обеих бортов, розетки, вентиляция с печкой и подстаканники, складной передвижной стол в центре салона с широким диапазоном трансформации. Кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов — лицом к пассажирам на галерке.
Удел Пресвятой Богородицы
Кстати сказать, мы не случайно выбрали для путешествия Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. В этой обители покоятся нетленные мощи одного из самых почитаемых в России святых — преподобного Серафима Саровского. Это поистине народный подвижник, широко известный своей благочестивой жизнью, мудрыми духовными наставлениями и чудесными пророчествами, свидетелями которых была масса народа. Сейчас в нашей стране вряд ли можно найти церковь, где бы не было его иконы.
В 1861 году, через 28 лет после смерти преподобного Серафима, здесь возник Серафимо-Дивеевский монастырь. Сейчас это один из крупнейших паломнических центров России. На поклон к мощам преподобного Серафима Саровского ежегодно со всех концов света приезжают миллионы православных.
Кроме того, одной из главных святынь Дивеевского монастыря считается восстановленная Канавка Пресвятой Богородицы, которую начал копать сам преподобный старец. По преданию канавка вырыта вдоль тропы, по которой прошла Богородица. Сейчас этот путь могут повторить все желающие — вход туда неограничен.
Маршрут, ночлег, еда
Расстояние от МКАД до Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря составляет 450 км. Единственный проблемный отрезок на пути в плане траффика — балашихинский участок Нижегородского шоссе (М7 «Волга»). В остальном с пробками проблем нет. Зато чем дальше углубляешься в Нижегородскую губернию, тем чаще встречаются участки с разбитой дорогой.
Однако в нашем случае это не доставило особых неудобств. Zafira Life порадует безупречной плавностью хода, комфортными рулевыми настройками, деликатной подвеской и, что немаловажно — умеренным аппетитом. Расход топлива в смешанном цикле в зависимости от манеры вождения колеблется от 7 до 7,5 литров на «сотню».
Водитель Zafira Life также не обделен вниманием. Микроавтобус заряжен 2-литровым турбодизелем HDi мощностью 150 сил, который работает в паре с шестискоростным «автоматом». Благодаря тяговитости и эластичности мотора, управлять «вагончиком» совсем не скучно. «Опель» выстреливает на самых «низах», демонстрируя завидную расторопность. И хотя вся прыть турбодизеля на «верхах» быстро угасает, динамики микроавтобусу хватает за глаза.
У паломников и туристов, в избытке располагающих свободным временем, по пути в Дивеево есть возможность посетить святыни и достопримечательности таких старинных русских городов, как Владимир и Муром. Проблем с перекусом на маршруте нет — заведения общепита разного калибра несложно найти в попутных населенных пунктах, коих на маршруте предостаточно.
Каждый приезжий в Дивеево может абсолютно бесплатно отведать монастырской кухни в паломнической трапезной, которая открыта ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 20.00 до 21.00. Кроме того, любой посетитель может рассчитывать на бесплатный пакет наивкуснейших ржаных сухариков местного приготовления. Это особая местная традиция: сухарики в монастыре раздают на выходе из Канавки Пресвятой Богородицы в память о Серафиме Саровском, который в конце жизни всем своим посетителям отсыпал их по полному мешку или подолу.
В последние годы с ростом монастыря в его окрестностях сложилась развитая туристическая инфраструктура, где можно выбрать подходящий вариант среди бюджетных столовых, недорогих кафе или даже изысканных ресторанов. У посетителей есть возможность заранее забронировать в Дивеево или окрестных селах недорогую квартиру в частном секторе, номер в гостевом доме или апартаменты в дорогом отеле. В дни наплыва туристов можно столкнуться с дефицитом парковочных мест у стен обители. Так что поиск стоянки для машины в этих местах напоминает лотерею — как повезет.
При посещении дивеевских святынь следует быть готовым к длинным очередям — особенно в выходные и в церковные праздники. Даже в будний день нам пришлось отстоять более часа в очереди к мощам преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе.
…Однако опытный паломник, готовый в своих поездках ко всякого рода испытаниям, вряд ли дождется их со стороны Opel Zafira Life. Комфортный и практичный микроавтобус от PSA без проблем доставит паломника или туриста в пункт назначения, обеспечит ночлег и отдых, причем с этими задачами справится на «отлично».