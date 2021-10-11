Проверенные способы избежать дырок в кузове от ржавчины

Зима, долгая, холодная и снежная — тяжелое время для любого автомобиля. Дополнительные нагрузки выпадают и на силовой агрегат, и на тормоза, и на подвеску, и на аккумулятор. Но тяжелее всего приходится кузову: лакокрасочное покрытие часто не выдерживает перепадов температур и дорожной соли. Начинается коррозия — процесс, остановить который практически невозможно. Однако есть действенные способы избежать появления в металлических деталях кузова сквозных дыр.
Чем старше автомобиль — тем больше внимания он требует. Однако, сегодня нельзя просто пойти и заключить договор на обновку: рынок находится в состоянии глубокого дефицита, сроки ожидания новых машин переваливают за 12 месяцев, а цены бьют все рекорды. Дилеры, естественно, собирают сливки, но смысла это не меняет: даже переплатив, новой машины не получить в ближайшем обозримом будущем. Вывод из этого стоит сделать лишь один: личный автомобиль, который сейчас есть в наличии, должен прожить еще как минимум год любой ценой. А для этого недостаточно сделать ТО, заправить бак горючим и поменять тормозные колодки.
В преддверии зимы, любая машина, независимо от возраста и производителя, нуждается в комплексной диагностике и глобальном обслуживании. И начинается это обслуживание с добротной мойки и тщательного осмотра. Ага, вот и предмет наших поисков — очаги ржавчины. Мелкие скольчики и потертости, покрытые легким налетом, уже к апрелю обрастут могучей рыжей плесенью. Упустив момент, можно запросто добиться не только деструктивного внешнего вида, но и вполне себе ощутимой дыры. Не отверстия, не дырочки, а самого настоящего провала. В условиях нашего климата ржа довольно быстро превращает автомобиль в решето. Самый настоящий «ржавый пояс», как сказали бы заокеанские соседи.
Лучший вариант предупредить этот процесс — покраска с доскональной антикоррозийной обработкой: вычищаем всю ржу до блестящего металла, травим грунтами, покрываем шпаклевками и красим. Но стоит это дорого, а самое главное — никто не будет таким образом заниматься каждым сколом. Поэтому уже очень давно изобретено решение вопроса — преобразователь ржавчины. По сути, это химический состав, который нейтрализует ржу, преобразуя ее в защитный грунт. То есть разрывает химическую реакцию под названием «окисление».
Дело за малым — выбрать средство от ржавчины. Например, одно из самых доступных на рынке — «Преобразователь ржавчины фосфатный» от ASTROhim — сразу дал результат, заметный невооруженным глазом. При нанесении на поврежденный участок, состав сразу запенился, а уже через непродолжительное время на месте рыжего пятна появилась плотная корка.
Дело в том, что этот «Преобразователь ржавчины» обладает самым важным свойством для своего «цеха» — содержит специальные добавки, которые обеспечивают составу возможность проникать глубоко в коррозию, тщательно пропитывая ее очаги и преобразовывая в плотное защитное покрытие. Важно знать, что это покрытие затем необходимо покрасить.
Как раз такими составами и пользуется большинство продвинутых автовладельцев, чтобы защитить кузов своей машины. Преобразователи ржавчины — простое и доступное решение, которое позволяет не только здорово сэкономить на кузовном ремонте, но и сохранить крепко подорожавший за последнее время автомобиль не только до стабилизации цен, но и до последующей продажи. Проще говоря, вложив сегодня несколько сотен рублей, завтра можно получить несколько тысяч. Простая арифметика, не более.