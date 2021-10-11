Проверенные способы избежать дырок в кузове от ржавчины

Чем старше автомобиль — тем больше внимания он требует. Однако, сегодня нельзя просто пойти и заключить договор на обновку: рынок находится в состоянии глубокого дефицита, сроки ожидания новых машин переваливают за 12 месяцев, а цены бьют все рекорды. Дилеры, естественно, собирают сливки, но смысла это не меняет: даже переплатив, новой машины не получить в ближайшем обозримом будущем. Вывод из этого стоит сделать лишь один: личный автомобиль, который сейчас есть в наличии, должен прожить еще как минимум год любой ценой. А для этого недостаточно сделать ТО, заправить бак горючим и поменять тормозные колодки.

В преддверии зимы, любая машина, независимо от возраста и производителя, нуждается в комплексной диагностике и глобальном обслуживании. И начинается это обслуживание с добротной мойки и тщательного осмотра. Ага, вот и предмет наших поисков — очаги ржавчины. Мелкие скольчики и потертости, покрытые легким налетом, уже к апрелю обрастут могучей рыжей плесенью. Упустив момент, можно запросто добиться не только деструктивного внешнего вида, но и вполне себе ощутимой дыры. Не отверстия, не дырочки, а самого настоящего провала. В условиях нашего климата ржа довольно быстро превращает автомобиль в решето. Самый настоящий «ржавый пояс», как сказали бы заокеанские соседи.