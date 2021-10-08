«Автотору» не хватает двигателей российского производства

Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia и Hyundai, притом ассортимент «баварцев» скуднеет на глазах, так что основной продукцией постепенно становятся «корейцы».

Учитывая, что под Санкт-Петербургом только что запустился целый моторный завод по производству ДВС для Hyundai и Kia, калининградская площадка начала прорабатывать вопрос по поставкам моторов для своих нужд.

— Уже сегодня мы видим линейку автомобилей, на которых сможем использовать двигатели объемом 1,6 л, а по мере развития проекта — и объемом 2 литра, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор центра локализации и аутсорсинга «Автотора» Дмитрий Чемакин.

Пока же силовые агрегаты питерского происхождения будут получать только те модели, что производятся недалеко от города на Неве: это семейство Kia Rio, седаны Hyundai Solaris и хетчбэки Hyundai Creta.