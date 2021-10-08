«Автотору» не хватает двигателей российского производства

Фото: Автотор.
В рамках выполнения специального инвестиционного контракта, калининградский завод «Автотор» сейчас строит новый производственный корпус, чтобы нарастить объемы выпуска автомобилей, сделанных по полному циклу. Вдобавок, как выяснил портал «АвтоВзгляд», калининградцы хотят ставить на свои модели двигатели российского производства.
Алексей Кованов

Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia и Hyundai, притом ассортимент «баварцев» скуднеет на глазах, так что основной продукцией постепенно становятся «корейцы».

Учитывая, что под Санкт-Петербургом только что запустился целый моторный завод по производству ДВС для Hyundai и Kia, калининградская площадка начала прорабатывать вопрос по поставкам моторов для своих нужд.

— Уже сегодня мы видим линейку автомобилей, на которых сможем использовать двигатели объемом 1,6 л, а по мере развития проекта — и объемом 2 литра, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор центра локализации и аутсорсинга «Автотора» Дмитрий Чемакин.

Пока же силовые агрегаты питерского происхождения будут получать только те модели, что производятся недалеко от города на Неве: это семейство Kia Rio, седаны Hyundai Solaris и хетчбэки Hyundai Creta.

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8 октября 2021
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