5 cамых надежных подержанных автомобилей, которые крайне сложно продать

Автомобили о которых пойдет речь, наши покупатели не ценят или обходят стороной. А зря, ведь они надежны и редко подкидывают неприятные сюрпризы. Да и запчастей на рынке много, так что с ремонтом и обслуживанием проблем не возникнет.
Ravon Nexia R3
Машины узбекского бренда в «девичестве» назывались американскими Chevrolet и были довольно популярны у наших граждан. А Nexia R3, ни что иное, как Chevrolet Aveo, который без проблем может пробежать 300 000 км. Поэтому если не брать в расчет мелкие недостатки узбекской сборки, автомобиль очень неплох. Особенно радует связка 106-сильного двигателя и 6-ступенчатого «автомата». Да и цены за подержанные экземпляры не «ломовые». Седан с пробегом в 50 000 км можно купить за 375 000 рублей.
Ravon R4
Еще один узбекский седан, к которому наши покупатели относятся с прохладцей. А ведь это Chevrolet Cobalt, который слыл неубиваемым автомобилем, и это действительно так. Его 6-ступенчатый «автомат» очень надежен. Даже при масляном голодании спалить агрегат сложно. Он пинается при переключениях, но работает. В этом «АвтоВзгляд» убедился на собственном опыте.
На вторичке, за R4 с пробегом под 100 000 км просят, примерно, 450 000 рублей. Неплохое предложение.
Citroen C4
Француз второго поколения прилично выглядит, комфортен, неплохо оснащен, и и у него хорошая плавность хода. Коробки передач — «механика» или 6-ступенчатый «автомат» Aisin, хронических «болячек» не имеют. Что до двигателей, то «атмосферники» объемом 1,6 литра страдают небольшим масложером, но ничего критичного. Тем не менее, очередей за «Ситроенами» нет, оттого и цены довольно гуманны. Семилетний седан с пробегом 80 000 км можно купить за 450 000 рублей.
Peugeot 408
408-ой делит общую платформу с Citroen С4, поэтому также довольно надежен. К слабым местам отнесем разве что электрику и электронику. В остальном автомобиль не хуже других. В свое время репутацию модели испортил мотор серии EP6, но в 2011 году его доработали, избавив от быстрого растяжения цепи ГРМ. Поэтому лучше выбирать машины выпущенные после 2011 года. Такие экземпляры с пробегом под 90 000 км обойдутся в 400 000 рублей.
Renault Fluence
В плюсы этого француза запишем надежную подвеску, стойкий к коррозии кузов и надежные силовые агрегаты, знакомые нам по Renault Logan. Проблемы может доставить только седан с вариатором, поэтому советуем не заглядываться на машину с этим типом трансмиссии. На «вторичке» есть более надежные версии с «механикой» или «автоматом», за 350–450 000 рублей и пробегом от 80 000 км.