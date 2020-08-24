5 cамых надежных подержанных автомобилей, которые крайне сложно продать

Автомобили о которых пойдет речь, наши покупатели не ценят или обходят стороной. А зря, ведь они надежны и редко подкидывают неприятные сюрпризы. Да и запчастей на рынке много, так что с ремонтом и обслуживанием проблем не возникнет.

Ravon Nexia R3

Машины узбекского бренда в «девичестве» назывались американскими Chevrolet и были довольно популярны у наших граждан. А Nexia R3, ни что иное, как Chevrolet Aveo, который без проблем может пробежать 300 000 км. Поэтому если не брать в расчет мелкие недостатки узбекской сборки, автомобиль очень неплох. Особенно радует связка 106-сильного двигателя и 6-ступенчатого «автомата». Да и цены за подержанные экземпляры не «ломовые». Седан с пробегом в 50 000 км можно купить за 375 000 рублей.