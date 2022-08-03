Россияне начали активнее покупать новые автомобили

По данным АО «Электронный паспорт», за первую неделю месяца россияне купили 7342 автомобиля, за вторую — 7404, за третью — 8199, а за четвертую, как уже было сказано — 9239. При этом наибольшим спросом пользуются машины LADA: доля АВТОВАЗа увеличилась с начала месяца с 26,4% до 32,6%. Если говорить точнее, то счастливыми обладателями новеньких «Лад» в период с 25 по 31 июля стали 3011 человек.

Вероятно, это связано не только с тем, что тольяттинцы предложили гражданам упрощенные версии Granta и Niva Legend по сносной цене, но и то, что LADA попала в госпрограмму льготного кредитования, которая подразумевает скидку в 25% для жителей Дальнего Востока и 20% — для всех остальных. Для сравнения у ближайших конкурентов АВТОВАЗа — корейской парочки Kia и Hyundai — дела идут гораздо хуже: те за последнюю неделю июля продали 931 и 776 авто соответственно.

Тем временем китайцы установили новый рекорд: их доля достигла 25,4% от общего объема рынка. Лучше всего в конце июля продавались автомобили Geely (742 ед.). На второй строчке в «поднебесном» рейтинге оказалась Chery (639 ед.), на третьей — Haval (530 ед.). Стоит отметить, что они же заняли 4, 5 и 6 места в общем зачете. Седьмой стала распродающая остатки компания Renault (445 ед.), восьмой — Exeed (293 ед.), девятой — Toyota (229 ед.), а десятой — УАЗ (208 ед.).

Если же смотреть по моделям, то наибольшей популярностью в период с 25 по 31 июля пользовалась LADA Granta, нашедшая 2070 покупателей. Следом за ней — LADA Vesta (569 ед.), Geely Coolray (430 ед.), Haval Jolion (306 ед.) и Kia Rio (291 ед.).