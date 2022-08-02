Что такое МФЗ и почему это важно для пользователей платных дорог

Конечно, ключевое назначение платных дорог — сделать расстояния между регионами короче, сэкономить для пользователей время в пути и сделать их поездки безопасными. Но одних скоростных передвижений мало — не меньшую роль играет и наличие современной и комфортной придорожной инфраструктуры. Ведь, помимо того что водителю необходимо заправить автомобиль и выпить кофе, он должен иметь возможность отдохнуть, а пассажиры — возможность не только выйти из машины, но и погулять рядом с АЗС. Место остановки должно быть наполнено различными сервисами, которые помогут легко и комфортно продолжить поездку.
С этими задачами частично справляются и обычные АЗС, появляющиеся на скоростных магистралях. Но понимая, что пользователи ждут от платных трасс и придорожной инфраструктуры чего-то большего, в Госкомпании «Автодор» разработали новый формат сервиса, чтобы обеспечить принципиально новый уровень путешествий и логистики. Каким образом? Благодаря многофункциональным зонам сервиса (МФЗ).
Если простым языком, то МФЗ — это огромная придорожная территория, разделенная на подзоны. В одном месте — раздельные парковки для легковушек, грузовиков и автобусов; в другом — объекты общественного питания (кафе, ресторан, кофейни), магазины с продуктами и товарами в дорогу, различные бытовые сервисы, аптека, туристический информационный центр; в третьем — рекреация: зона с детской игровой площадкой, площадки для отдыха со скамейками и столами, отдельная специальная площадка для выгула животных. Кроме того, к услугам водителей несколько АЗС с разными видами топлива, станция зарядки для электромобилей, санитарная зона с душевыми, спортивная площадка с уличными тренажерами.
Несколько подобных МФЗ с начальным вариантом наполнения уже возведено на трассах М4 «Дон» и М11 «Нева». Мы решили проинспектировать ту, что находится на 423-м километре платной Ленинградки. И первое, что хотелось бы отметить, это крайне удачное расположение комплекса. Он «поселился» примерно посередине между двумя столицами. А к тому моменту как водитель преодолевает полпути, у него как раз заканчивается топливо, появляется желание отдохнуть и подкрепиться.
Так и мы после четырех часов в дороге первым делом направились в кафе. А там нас ждал еще один приятный сюрприз — домашняя кухня, огромное меню (с салатами, первыми и вторыми блюдами, шашлыками, пиццами, роллами, десертами) и вполне сносные цены. Да, пришлось немного постоять в очереди — не лучшее время выбрали для эксперимента. Зато получили огромное удовольствие от реально вкусного и сытного обеда на летней веранде.
Впрочем, домашняя кухня и возможность полноценного приема пищи — не единственное преимущество настоящего кафе на МФЗ перед традиционными «ресторанчиками быстрого питания» на АЗС. Там нет суеты — водителей и пассажиров, снующих между стеллажами в поисках батончиков, туалетов или касс для оплаты топлива. А в таких условиях отдыхать куда приятнее и эффективнее.
На заправку, «прописавшуюся» неподалеку от нашего кафе, мы тоже, конечно, заглянули — топливный бак опустел. Но здесь рассказать особо не о чем: привычная АЗС с достаточным для быстрого прохождения очереди числом колонок, мини-маркетом и высоким уровнем обслуживания. Все хорошо, но уже не удивительно. Куда любопытнее другое — когда мы двигались по территории МФЗ в сторону заправки, заметили туристический информационный сервис и большой детский городок.
Уже сейчас МФЗ представляют собой не просто условную АЗС с расширенным набором опций, а крепкий фундамент центра социально-экономической активности. Ключевой новинкой должно стать Единое сервисное здание (ЕСЗ), под крышей которого, в зависимости от площади МФЗ, будут собраны важные и полезные для водителей и пассажиров услуги: рестораны, кафе, кофейни, точки быстрого питания, магазины различных товаров, аптека, детский клуб. Также планируется появление отелей, остановок туристических и пассажирских автобусов, спортивная площадка и даже специальная зона для выгула домашних питомцев. МФЗ нового формата появятся на трассе М12 Москва — Казань.
И там МФЗ разместятся еще и с доступом к региональным дорогам, поэтому у местных жителей тоже будет возможность приехать на МФЗ за товарами и услугами, которых нет вблизи территорий прохождения новой скоростной артерии М12.
Такие новые сервисные зоны строятся через каждые 55–65 км на еще не открывшейся скоростной дороге — параллельно с возведением самой дороги. К слову, помимо тех особенностей многофункциональных зон расширенного формата, что мы уже назвали, есть еще одно очень важное нововведение. Особая организация движения по территории. Она разработана таким образом, чтобы транспортные потоки (легковой, грузовой, автобусный) не пересекались, что добавит водителям и пассажирам безопасности и удобства.
Главный принцип новых МФЗ — «Сначала отдохни, а потом заправься». То есть сначала автомобиль попадает на парковку у сервисного здания, где гости могут перекусить, размяться и, например, поиграть с детьми на детской площадке. А уже потом, на выезде, оказываются в зоне АЗС. Таким образом, ловятся сразу два зайца: водители гарантированно отдыхают, а на кассах заправки не образуются очереди из тех, кто заскочил перекусить или помыть руки, а автомобиль так и остался у колонки.
Или другой пример — междугородние и туристические автобусы. Теперь для них есть свой коридор движения, они будут высаживать пассажиров на специальной остановке возле Единого сервисного здания. Пока туристы отдыхают, водители заправляют автобус и подъезжают на площадку ожидания пассажиров. При этом пешим участникам дорожного движения не придется покидать безопасную зону и пересекать проезжую часть. Вероятность несчастных случаев сводится к минимуму.
— Совершенствование придорожного сервиса является одной из ключевых задач, которую ставит перед собой ГК «Автодор», занимаясь развитием сети платных дорог. Нам важен опыт клиента, его комфорт и впечатления. Поэтому сейчас мы активно работаем над качественным клиентским сервисом, его разнообразием и удобством для самых разных категорий водителей. Мы ведь понимаем, что потребности у профессиональных водителей, туристов, семей, караванеров и мотоциклистов — разные. И стремимся каждому водителю и каждому пассажиру дать широкий набор услуг и сервисов, разумеется, начиная с самого важного — с отдыха, чтобы водитель доехал безопасно, и с топлива, чтобы автомобиль дошел до пункта назначения. Мы видим, что инновации, которые продвигает ГК «Автодор» сегодня, позитивно влияют не только на развитие дорожной отрасли, культуру вождения в целом, но и делают более доступными автомобильные путешествия, связывая регионы и сближая людей, — говорит Анастасия Козлова, генеральный директор «Автодор-Девелопмент».
МФЗ даже в том «упрощенном» формате, что применялся до сих пор, доказали свою эффективность и значимость. Причем как для автомобилистов, так и для бизнеса. Судите сами: возможность предоставлять различные услуги и реализовывать товары в одном месте крайне привлекательна для предпринимателей. Особенно учитывая тот факт, что трафик на скоростных трассах с каждым годом растет, а в туристический сезон и вовсе достигает пиковых значений. Так что МФЗ нового формата станут еще и региональными точками роста.
Получается, в выигрыше остаются все: и бизнес, и региональный туризм с местными жителями, и конечно же, водители. Остается лишь надеяться, что «Автодор» претворит свой план в жизнь как можно скоре, и МФЗ станут неотъемлемой частью всех платных дорог страны.