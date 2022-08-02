Что такое МФЗ и почему это важно для пользователей платных дорог

Если простым языком, то МФЗ — это огромная придорожная территория, разделенная на подзоны. В одном месте — раздельные парковки для легковушек, грузовиков и автобусов; в другом — объекты общественного питания (кафе, ресторан, кофейни), магазины с продуктами и товарами в дорогу, различные бытовые сервисы, аптека, туристический информационный центр; в третьем — рекреация: зона с детской игровой площадкой, площадки для отдыха со скамейками и столами, отдельная специальная площадка для выгула животных. Кроме того, к услугам водителей несколько АЗС с разными видами топлива, станция зарядки для электромобилей, санитарная зона с душевыми, спортивная площадка с уличными тренажерами.

Несколько подобных МФЗ с начальным вариантом наполнения уже возведено на трассах М4 «Дон» и М11 «Нева». Мы решили проинспектировать ту, что находится на 423-м километре платной Ленинградки. И первое, что хотелось бы отметить, это крайне удачное расположение комплекса. Он «поселился» примерно посередине между двумя столицами. А к тому моменту как водитель преодолевает полпути, у него как раз заканчивается топливо, появляется желание отдохнуть и подкрепиться.

Так и мы после четырех часов в дороге первым делом направились в кафе. А там нас ждал еще один приятный сюрприз — домашняя кухня, огромное меню (с салатами, первыми и вторыми блюдами, шашлыками, пиццами, роллами, десертами) и вполне сносные цены. Да, пришлось немного постоять в очереди — не лучшее время выбрали для эксперимента. Зато получили огромное удовольствие от реально вкусного и сытного обеда на летней веранде.