Надежды на Россию, или Зачем SsangYong проводит полный ребрендинг

SsangYong делал на Россию ставку. Когда на «Дальзаводе» случилось небольшое производство, появилась надежда. Которую, кроме олигарха Вадима Швецова с его изворотливостью, подкрепляла емкость российского рынка, способного поглотить любое количество внедорожников. Однако ни этот самый рынок, шикарно расписанный в газетах, ни олигарх, ни бесплатный развоз готовых автомобилей по стране результата не дали.

SsangYong тихо разорился и пошел с молотка, сохранив о России не только приятные воспоминания, но и русские жизненные принципы. Дело в том, что отечественный клиент автомобиль измеряет в килограммах и метрах. Чем машина тяжелее и длиннее, тем она лучше, страшнее и уважаемее. А делать авто для распугивания обывателей SsangYong умеет лучше всех в Корее.