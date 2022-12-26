Надежды на Россию, или Зачем SsangYong проводит полный ребрендинг

SsangYong делал на Россию ставку. Когда на «Дальзаводе» случилось небольшое производство, появилась надежда. Которую, кроме олигарха Вадима Швецова с его изворотливостью, подкрепляла емкость российского рынка, способного поглотить любое количество внедорожников. Однако ни этот самый рынок, шикарно расписанный в газетах, ни олигарх, ни бесплатный развоз готовых автомобилей по стране результата не дали.
SsangYong тихо разорился и пошел с молотка, сохранив о России не только приятные воспоминания, но и русские жизненные принципы. Дело в том, что отечественный клиент автомобиль измеряет в килограммах и метрах. Чем машина тяжелее и длиннее, тем она лучше, страшнее и уважаемее. А делать авто для распугивания обывателей SsangYong умеет лучше всех в Корее.
Долго прозябая в нише армейских внедорожников, рывок к популярности и прибыльности SsangYong предпринял внезапным изготовлением клонированного Mercedes-Benz, получив немного карикатурную модель Chairman. В ней корейцам грезился S-класс и необратимые последствия, когда все вокруг расступаются с трепетом, уважением и завистью. Но карикатура должного уважения не вызвала и спустя два поколения модели проект закрыли.
После того как от SsangYong отказался его владелец — индийская Mahindra & Mahindra (74,65% акций) — дальнейшую покупку не осилил консорциум с неумным названием Edison Motors. Но отважный покупатель все же нашелся — многопрофильный концерн KG Group.
А с чего начинается прогресс в нормальных структурах? С перестановки мебели, новой рассадки квартета или смены названия. Зачем истории непоправимое имя SsangYong? Отныне должно сиять блистательное KG! Именно так впредь станут называться все эти внедорожники.
Корейцы, очевидно, надеются, что в мире станут путать KG с LG и полагать, будто это — новое автомобильное подразделение электронного гиганта. Наподобие Samsung, вляпавшегося в производство легковушек и лишь в 2022 году избавившегося от удручающего актива.
Но для России в новом имени гораздо больше. Наконец-то появится автомобиль, который изначально меряют в килограммах. Останется лишь добавить перспективные названия машин. Марка называется KG, а модель, например, KM. Отменное совмещение двух русских приоритетов в одном авто, где вес и размер учтены сразу.
И судя по тому, что SsangYong возражать килограммам не стал, русское в нем засело так же глубоко, как и надежды на Россию.